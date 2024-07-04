Avusturya maçının yıldızlarından Mert Günok, dünyada gündem oldu: 100 yılın kurtarışı!

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Maçın Azerbaycan kanalındaki yayınında spiker, Günok’un kurtarışına ‘İlahi müdahale’ yorumunu yaptı. İngiliz The Telegraph da ‘Yüzyılın kurtarışı’ manşetini attı.

Avrupa basınından öne çıkan manşetler şöyle:

EURO 2024'ÜN EN İYİ KURTARIŞI MI?

Actu Foot (Fransa): Mert Günok’un tarihe geçecek kurtarışı!

FOX (ABD): Ne kurtarış ama! Mert Günok’tan büyük kurtarış!

Bleacher Report (ABD): Turnuvanın en iyi kurtarışı!

The Athletic (ABD): Nefes kesici bir kurtarış! Mert Günok, sonsuza dek Türk futbolunun kahramanları arasında anılacak.

ESPN (ABD): Mert Günok’tan 94. dakikada inanılmaz bir kurtarış! Turnuvanın en iyi kurtarışı olabilir mi?

"MERT'İN KURTARIŞI BİR GORDON BANKS ANIYDI"

BBC (İngiltere): Baumgartner’in yüz ifadesi her şeyi anlatıyor. Gordon Banks’in bir başka versiyonu.

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Eurosport (Fransa): Mert Günok’un kurtarışı Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en iyi kurtarışı olabilir mi?

The Telegraph (İngiltere): Günok, yüzyılın kurtarışını yaptı!

BBC Radyo 5’te maçı yorumlayan Matthew Upson, Mert’in kurtarışı için "Bu bir Gordon Banks anı." dedi.

MERİH'TEN MERT'E: NASIL ÇIKARDIN LAN!

Maçın ardından saha içi kamerasına keyifli bir diyalog yansıdı. Gollerimizi atan Merih Demiral, Mert Günok'a son pozisyonla ilgili şunları söyledi:

"Oğlum Merto, Allah var ya... Oğlum nasıl çıkardın lan! Allah çarpsın..."

AZERBAYCAN YAYININDAN: İLAHİ MÜDAHALE

Maçın Azerbaycan kanalındaki yayınında spiker, Mert Günok'un müdahalesine 'İlahi müdahale' yorumunu yaptı.

"KONUŞMAKTA ZORLANABİLİRİM"

A Milli Takım'da yaptığı harika kurtarışlarla turun gelmesinde büyük pay sahibi olan Mert Günok, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Mert Günok, "Konuşmakta zorlanabilirim. Çok güzel bir galibiyet oldu. Duasını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Daha yolumuz uzun. İnşallah sonuna kadar gideceğiz. Bu galibiyet bizi moral olarak üst seviyeye çekti. İnşallah devam edeceğiz." dedi.

RÜŞTÜ REÇBER’iN ARDINDAN iKiNCi

Yüzde 80 kurtarış oranı yakalayan Mert, Rüştü Reçber’in (%85.2; EURO 2000) ardından şampiyonada en yüksek kurtarış yüzdesi yakalayan ikinci Türk kaleci oldu.

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TOPU KURTARMA ŞANSI %6 OLARAK HESAPLANDI

X platformundaki 'xG Philosophy' adlı hesaptan paylaşılan bir veri, Mert Günok'un kurtarışının zorluk derecesini ortaya koydu.

Paylaşıma göre, Baumgartner'ın kafa vuruşunda, Avusturya'nın beraberliği yakalama ihtimali yüzde 94 olarak hesaplanırken, milli kalecinin golü kurtarma ihtimali ise yüzde 6 olarak ölçüldü.