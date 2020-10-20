Avusturya Ligi'nin yayıncısı belli oldu

Avusturya Futbol Ligi Bundesliga’nın 2020-21 sezonu yayıncısı belli oldu. Ligde 24 Ekim Cumartesi günü saat 18:00’da Austria Wien - FC Red Bull Salzburg, 25 Ekim Pazar günü saat 16:30’da LASK - Spusu SKN St. Pollen maçları oynanacak.

Shon Weissman, Patson Daka, Dominik Szoboszlai ve Hwant Hee-Chan gibi önemli futbolcuların top koşturduğu Avusturya Ligi maçları Vodafone Tv'den yayınlanacak.

Avusturya Futbol Ligi, aralarında Red Bull Salzburg, Rapid Wien, Austria Wien, SturmGraz gibi dünyaca ünlü takımların yer aldığı 12 takımdan oluşuyor. 2018-19 sezonunda yeni bir formatta oynanmaya başlayan Avusturya Futbol Ligi, toplam maç sayısının da artmasıyla popüler bir hale geldi.