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Avusturya Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 D Grubu mücadelesi canlı yayın bilgisi...

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#EURO 2024#Avusturya#Fransa
Avusturya Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda EURO 2024 D Grubu mücadelesi canlı yayın bilgisi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 15:31

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Avusturya ve Fransa D Grubu'nda karşı karşıya gelecek. Daha önce karşı karşıya gelen ekiplerden Fransa üstün durumda bulunuyor. EURO 2024 elemelerinde grupta oynadığı 8 maçın 7’si kazanan ve sadece 1 beraberlik alan Fransa, turnuvanın favorilerinden biri. Avusturya ise EURO 2024 elemelerinde 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken, puan eşitliği olmasına rağmen ikili averajda gerisinde yer aldığı Belçika’nın ardından grubu ikinci sırada tamamladı. Gözler bugün oynanacak karşılaşmada. Peki Avusturya Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Avusturya ve Fransa, EURO 2024 D Grubunda kozlarını paylaşacak. Avusturya, EURO 2024 öncesi yaptığı hazırlık maçlarında Sırbistan’ı 2-1 mağlup etti, İsviçre ile de 1-1 berabere kaldı. Turnuva öncesinde iki hazırlık maçı oynayan Fransa, Lüksemburg’u 3-0 ile geçerken Kanada ile ise golsüz berabere kaldı. İşte Avusturya Fransa EURO 2024 D Grubu canlı takip bilgisi...

AVUSTURYA-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2024 D Grubu'nda Avusturya ve Fransa bugün karşı karşıya gelecek.

TSİ saat 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından naklen takip edilebilecek.

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#EURO 2024#Avusturya#Fransa

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