Avusturya Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 D Grubu mücadelesi canlı yayın bilgisi...

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Avusturya ve Fransa, EURO 2024 D Grubunda kozlarını paylaşacak. Avusturya, EURO 2024 öncesi yaptığı hazırlık maçlarında Sırbistan’ı 2-1 mağlup etti, İsviçre ile de 1-1 berabere kaldı. Turnuva öncesinde iki hazırlık maçı oynayan Fransa, Lüksemburg’u 3-0 ile geçerken Kanada ile ise golsüz berabere kaldı. İşte Avusturya Fransa EURO 2024 D Grubu canlı takip bilgisi...

AVUSTURYA-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2024 D Grubu'nda Avusturya ve Fransa bugün karşı karşıya gelecek.

TSİ saat 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından naklen takip edilebilecek.