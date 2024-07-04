Avusturya basınında üzüntü hakim: Türkiye, kalbimizi kırdı

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Avrupa Şampiyonası’nda grup aşamasında en flaş performanslardan birine imza atan takım kuşkusuz Avusturya’ydı. Fransa, Hollanda ve Polonya’nın yer aldığı ve ‘ölüm grubu’ olarak nitelendirilen D Grubu’ndan lider çıkmaları motivasyonu da beklentileri de artırdı. Ancak son 16’da A Milli Takımımız, Rangnick ve öğrencilerine ülke tarihinin en acı yenilgilerinden birini yaşattı. Avusturya basını da yaşanan şoku şu başlıklarla okuyucularına duyurdu:

"YAZ MASALIMIZIN ACI SONU"

ORF: Avusturya hüzünden yıkıldı. Ulusal takımın tarihindeki ‘en acı mağlubiyetle’ baş etmesi gerekiyor.

Kurier: Gözyaşı dolu Avrupa Şampiyonası akşamı. Son 16’da acı son: Avusturya, Türkiye karşısında mağlup oldu.

Der Standard: Avusturya’nın Avrupa Şampiyonluğu hayali Türkiye karşısında son 16 turunda sona erdi.

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OE24: Yaz masalımızın acı sonu. EURO 2024 kahramanlarımızın rüyası Leipzig’de sona eriyor.

"EURO 2024 RÜYASINDAN ÇIKTIK"

Oberösterreichische Nachrichten: Euro 2024 rüyasından çıktık.

Die Presse: Parçalanan rüya: Avusturya Türkiye yüzünden başarısız oldu.

Heute: Türkiye, Avusturya'nın kalbini kırdı.