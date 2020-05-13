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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 23:00,Son Güncelleme:

Avusturya 1. Futbol Ligi 2 Haziran'da yeniden başlayacak

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Avusturya 1. Futbol Ligi 2 Haziran'da yeniden başlayacak
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Avusturya 1. Futbol Ligi'nin 2 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacağı ilan edildi.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, takımların 15 Mayıs'ta toplu antrenmanlara başlayabilecekleri belirtildi.

Müsabakaların 2 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacağı ve her maçtan önce oyunculara Kovid-19 testi yapılacağı kaydedildi.

Ligde 3 günde bir maç oynanacağı ve sezonun 15 Temmuz'da tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Öte yandan, Salzburg ile Austria Lustenau arasındaki Avusturya Kupası finalinin ise 29 Mayıs'ta oynanacağı duyuruldu

 

Avusturya 1. Futbol Ligi 2 Haziranda yeniden başlayacak

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