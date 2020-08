Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, koronavirüs nedeniyle ABD Açık'a katılmayacak

Sosyal medya hesabından video paylaşarak kararını açıklayan 25 yaşındaki tenisçi, "Bu yıl ABD Açık'ta yer almayacağım. Dünyanın en güzel spor arenalarından Arthur Ashe Stadı'nda mücadele edememem, beni çok yaralıyor" dedi.







"GÜVENLİK HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) dünya sıralamasının 40. basamağında bulunan Kyrgios, "Salgın sırasında binlerce ABD vatandaşı hayatını kaybetti ve bu durum devam ediyor. ABD Tenis Federasyonunun turnuvayı devam ettirme arzusuna saygı duyuyorum ama güvenlik her şeyden önce gelir" değerlendirmesinde bulundu.



Kadınlar dünya sıralamasının 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty de New York kentinin ev sahipliğinde 31 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında seyircisiz ve katı kısıtlamalar altında düzenlenmesi planlanan turnuvaya salgın nedeniyle katılmayacağını hafta içinde duyurmuştu.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!