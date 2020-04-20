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GeriDiğer Avustralya'daki rugby sporcuları corona virüsü sebebiyle maaşlarında yüzde 60 indirime gitti
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Haber Giriş: 20.04.2020 - 16:25,Son Güncelleme:

Avustralya'daki rugby sporcuları corona virüsü sebebiyle maaşlarında yüzde 60 indirime gitti

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Avustralya'daki rugby sporcuları corona virüsü sebebiyle maaşlarında yüzde 60 indirime gitti
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Avustralya'da rugby oyuncuları, maaşlarında yüzde 60 indirim yaptıklarını açıkladı.

Korona virüs salgını nedeniyle maçların askıda olduğu Avustralya'da, rugby sporcuları maaşlarında indirime gitti.

Rugby Birliği Oyuncular Derneği ile kulüpler arasında yapılan görüşme sonucu, 192 profesyonel sporcu, maaşlarında yüzde 60 indirimi kabul etti.

Avustralya Rugby Ligleri CEO'su Raelene Castle, "Dünyadaki spor organizasyonları tamamı, daha önce görülmemiş küresel bir sorunla karşı karşıya.

Oyuncuların geleceğini güvence altına alma ve bu zor zamanlarda ilerlememize yardımcı olma konusundaki rollerini ve hareketlerini takdir ediyoruz. Bizimle ortak çözüme ulaştıkları için onlara teşekkür etmek istiyorum" dedi.

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