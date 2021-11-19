Avustralya'da Tim Paine depremi! Seks skandalı sonrası görevinden ayrıldı...

Haberin Devamı

Spor Arena Dış Haberler - Avustralya Kriket Milli Takımı'nın kaptanı Tim Paine, 2017 yılında federasyon bünyesinde görev yapan kadın bir çalışana attığı uygunsuz mesajların deşifre olmasının ardından mili takımı bıraktı.

Düzenlediği basın toplantısında gözyaşları içinde yaptıklarını itiraf eden Paine, "Bugün kaptanlığı bıraktığımı duyurmak için bir basın toplantısı düzenledim. İnanılmaz derecede zor bir karar ancak kriket dünyası ve ailem için en doğrusu bu." ifadelerini kullandı.

Karıştığı seks skandalını doğrulayan Tim Paine, "Kararımın gerekçesi bundan yaklaşık 4 yıl öncesine dayanıyor. Bir iş arkadaşımla mesajlajmalarım olmuştu. Böylesine bir olayın içinde yer aldığım için son derece pişmanım. Bu süreçte beni destekledikleri ve yaptıklarım için affettikleri için aileme minnettarım." dedi.

Öte yandan Federasyon Başkanı Richard Freudenstein, yaptığı yazılı açıklamayla Tim Paine'in milli takımdan ayrılma talebinin kabul edildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

NELER OLMUŞTU

Evli ve iki çocuk babası 36 yaşındaki Tim Paine, 2017 yılında federasyon bünyesinde görev alan kadın bir çalışana uygunsuz fotoğraflarını göndererek taciz ettiği gerekçesiyle soruşturmaya tabi tutulmuştu.

Hakkında açılan soruşturmada, cinsel taciz suçlamaları yerine görevini kötüye kullanmadığına kanaat getirilen Tim Paine'e herhangi bir cezai işlem uygulanmamış ve bahsi geçen mesajların içeriği gizli tutulmuştu.

Tim Paine'e herhangi bir ceza verilmemesinin ardından harekete geçen mağdur kadın çalışan, söz konusu uygunsuz mesajları birer mektup halinde ilgili makamlara iletti. Avustralya İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar giden mesajlar sonrasında yazışmalar ifşa oldu.

Mesajların ifşa olmasının ardından Tim Paine düzenlediği basın toplantısıyla görevini bıraktı.