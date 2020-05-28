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GeriFutbol Avustralya'da futbol Temmuz'da geri dönüyor!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.05.2020 - 14:57,Son Güncelleme:

Avustralya'da futbol Temmuz'da geri dönüyor!

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Avustralya'da futbol Temmuz'da geri dönüyor!
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Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen birinci lig karşılaşmalarının, temmuz ortasında yeniden başlaması planlanıyor.

Avustralya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonunun tamamlanmasına karar verildiği ve birinci lig maçlarının temmuz ortasında başlatılmasının planlandığı duyuruldu.

Takımların gelecek ay antrenmanlara başlayacağı ifade edilirken ligin ağustos ortasında tamamlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Avustralyada futbol Temmuzda geri dönüyor

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