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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.06.2020 - 11:25,Son Güncelleme:

Avustralya'da askıya alınan sezon 16 Temmuz'da devam edecek!

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Avustralya'da askıya alınan sezon 16 Temmuz'da devam edecek!
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan Avustralya Birinci Futbol Ligi (A-Lig), 16 Temmuz'da devam edecek.

A-Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 24 Mart'ta ara verilen organizasyon, Melbourne Victory-Western United karşılaşmasıyla yeniden başlayacak.

Bitimine 27 maç kalan normal sezon, 28 günde tamamlanacak. Play-offların ise en geç 31 Ağustos'ta bitmesi planlanıyor.

Avustralyada askıya alınan sezon 16 Temmuzda devam edecek

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