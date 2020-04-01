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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 14:08,Son Güncelleme:/

Avustralya'da 3 futbol takımı, maaş ödemeyi bıraktığını açıkladı!

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Avustralya'da 3 futbol takımı, maaş ödemeyi bıraktığını açıkladı!
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Avustralya Futbol A Ligi takımları Perth Glory ve Central Coast Mariners'tan sonra Western Sydney Wanderers de oyuncuları ve çalışanlarına maaş veremeyecek.

Avustralya basınında çıkan haberlere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı liglere ara verilmesiyle yeterli geliri olmayan Western Sydney Wanderers, oyuncularına ve çalışanlarına ücret ödemeyi bıraktı.

Avustralya Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) daha önce Perth Glory ve Central Coast Mariners takımlarında forma giyen futbolcuların ödemelerinin kesildiğini duyurmuştu.

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Avustralyada 3 futbol takımı, maaş ödemeyi bıraktığını açıkladı

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