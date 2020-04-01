Avustralya'da 3 futbol takımı, maaş ödemeyi bıraktığını açıkladı!

Avustralya basınında çıkan haberlere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı liglere ara verilmesiyle yeterli geliri olmayan Western Sydney Wanderers, oyuncularına ve çalışanlarına ücret ödemeyi bıraktı.

Avustralya Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) daha önce Perth Glory ve Central Coast Mariners takımlarında forma giyen futbolcuların ödemelerinin kesildiğini duyurmuştu.

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