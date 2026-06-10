Avustralya-Türkiye maçının hakemi belli oldu

Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 16:05
Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın 2026 FIFA Dünya Kupası ilk maçında oynayacağı Avustralya karşılaşmasının hakemi açıklandı.
A Milli Futbol Takımımız'ın Dünya Kupası D Grubu ilk maçında oynayacağı Avustralya maçının hakemi belli oldu.
Mücadeleyi Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek. Yardımcılıklarını ise Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak.
VAR'da ise Peru'dan Michael Orue olacak.
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