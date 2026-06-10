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Avustralya-Türkiye maçının hakemi belli oldu

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#Avustralya-Türkiye Maçı#FIFA Dünya Kupası#Hakem Jesus Valenzuela
Avustralya-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 16:05

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın 2026 FIFA Dünya Kupası ilk maçında oynayacağı Avustralya karşılaşmasının hakemi açıklandı.

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A Milli Futbol Takımımız'ın Dünya Kupası D Grubu ilk maçında oynayacağı Avustralya maçının hakemi belli oldu.

Mücadeleyi Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek. Yardımcılıklarını ise Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak.

VAR'da ise Peru'dan Michael Orue olacak.

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Avustralya-Türkiye maçının hakemi belli oldu

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#Avustralya-Türkiye Maçı#FIFA Dünya Kupası#Hakem Jesus Valenzuela

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