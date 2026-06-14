Avustralya-Türkiye maçı sonrası Montella konuştu: Bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız

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A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi ve mücadele 2-0'lık mağlubiyetle sonuçlandı. Maç sonrası teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella'nın açıklamaları şu şekilde oldu:

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"Çok üzgünüz. Durumu düzeltebiliriz, vaktimiz var. Takımımız biraz yavaştı ve birkaç kez aslında rakip takımın bildiğimiz taktikleri işledi.

Rakibimizin bazı becerilerini çok iyi biliyorduk ancak gol atamadık. Çok iyi oynadılar. Yüzde 78 oranında top hakimiyeti bizdeydi ancak gol atamadık.

Savunmayı aşmak çok zor oldu. Rakibimizin savunması çok uzun boyluydu. Kendimizden uzun boylu rakibimizle oynamak kolay değil. Devam ediyoruz, oyunun içindeyiz hala.

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Kaybedince bütün eleştirileri kabul etmeniz gerekiyor, eleştiriler adil olmasa bile...

"YER BULAMADIK"

Kerem Aktürkoğlu sahaya ruhunu koydu, sonuna kadar mücadele etti. Can Uzun Konusu... Forvet arkası oynuyor, Arda Güler'i sonuna kadar tutmak istedim. Kenan Yıldız da solda oynadı. Yer bulamadık. Daha maçımız var, değerlendirmeler yapılacak."