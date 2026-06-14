×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Avustralya-Türkiye maçı sonrası Montella konuştu: Bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Montella#Avustralya
Avustralya-Türkiye maçı sonrası Montella konuştu: Bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 09:14

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Avustralya'ya karşı alınan 2-0'lık mağlubiyet sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi ve mücadele 2-0'lık mağlubiyetle sonuçlandı. Maç sonrası teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. 

Avustralya-Türkiye maçı sonrası Montella konuştu: Bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız

Vincenzo Montella'nın açıklamaları şu şekilde oldu:

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

"Çok üzgünüz. Durumu düzeltebiliriz, vaktimiz var. Takımımız biraz yavaştı ve birkaç kez aslında rakip takımın bildiğimiz taktikleri işledi.

Rakibimizin bazı becerilerini çok iyi biliyorduk ancak gol atamadık. Çok iyi oynadılar. Yüzde 78 oranında top hakimiyeti bizdeydi ancak gol atamadık.

Savunmayı aşmak çok zor oldu. Rakibimizin savunması çok uzun boyluydu. Kendimizden uzun boylu rakibimizle oynamak kolay değil. Devam ediyoruz, oyunun içindeyiz hala.

Haberin Devamı

Kaybedince bütün eleştirileri kabul etmeniz gerekiyor, eleştiriler adil olmasa bile...

Avustralya-Türkiye maçı sonrası Montella konuştu: Bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız

"YER BULAMADIK"

Kerem Aktürkoğlu sahaya ruhunu koydu, sonuna kadar mücadele etti. Can Uzun Konusu... Forvet arkası oynuyor, Arda Güler'i sonuna kadar tutmak istedim. Kenan Yıldız da solda oynadı. Yer bulamadık. Daha maçımız var, değerlendirmeler yapılacak."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Takım#Montella#Avustralya

BAKMADAN GEÇME!