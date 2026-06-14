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Avustralya-Türkiye maçı sonrası Hakan Çalhanoğlu konuştu: Bazen tokat yemek iyi oluyor

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Hakan Çalhanoğlu#Türkiye Milli Takım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 10:16

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Avustralya maçı sonrası konuştu.

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A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Avustralya mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Hakan Çalhanoğlu "Kimsenin beklemediği skor. Adamlar iki uzun topla, iki gol buldu! Biz de girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Sadece kontratak oynadılar. Gereksiz goller yedik." dedi.

Avustralya-Türkiye maçı sonrası Hakan Çalhanoğlu konuştu: Bazen tokat yemek iyi oluyor

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Turnuvadaki geleceğimiz için konuşan Hakan Çalhanoğlu "Önümüzde iki maç var, daha hiçbir şey bitmedi." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalnaoğlu ayrıca "Turnuvaya kötü başlamak tabii ki iyi değildir ama bazen ayağa kalkmak için tokat yemek iyi oluyor. Herkesin daha iyi, daha disiplinli oynaması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

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Avustralya-Türkiye maçı sonrası Hakan Çalhanoğlu konuştu: Bazen tokat yemek iyi oluyor

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#A Milli Takım#Hakan Çalhanoğlu#Türkiye Milli Takım

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