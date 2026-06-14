×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Avustralya-Türkiye maçı dünyada manşet oldu: Büyük fiyasko! Dünya Kupası'nın ilk sürprizi

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#Avustralya#Dünya Kupası
Avustralya-Türkiye maçı dünyada manşet oldu: Büyük fiyasko Dünya Kupasının ilk sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 12:00

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Türkiye, Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Maç sonrası Avrupa ve dünyadan önemli yayın organları, maç sonucunu şaşkınlıkla karşıladı.

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi.

Vancouver kentindeki BC Place'te oynanan ve ilk yarısı da Avustralya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona eren maçta Avustralya'nın gollerini 27. dakikada Nestory Irankunda ve 75. dakikada Connor Metcalfe attı.

Grupta ilk maçlar sonucunda ABD ve Avustralya 3'er puanı hanesine yazdırırken, Türkiye ve Paraguay ise puanla tanışamadı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

DÜNYA BU MAÇI KONUŞUYOR: BÜYÜK FİYASKO

Mücadelenin ardından Avrupa'nın ve dünyanın önemli spor gazeteleri, müsabakayı manşetlerine taşıdı. Türkiye'nin Avustralya'ya yenilmesi, şaşkınlıkla karşılandı.

Bild: Türkiye'ye Dünya Kupası şoku
Büyük fiyasko. Türkiye, Avustralya'ya 2-0 yenildi. Böylece Dünya Kupası'nın ilk sürprizi gerçekleşti.

Avustralya-Türkiye maçı dünyada manşet oldu: Büyük fiyasko Dünya Kupasının ilk sürprizi

Haberin Devamı

The Sun: Avustralya 2 Türkiye 0: Mülteci kampında doğan Watford yıldızı, Dünya Kupası'ndaki büyük sürprizli zaferde tarihi bir gol attı.

Avustralya-Türkiye maçı dünyada manşet oldu: Büyük fiyasko Dünya Kupasının ilk sürprizi

Corriere dello Sport: Montella için şok edici ilk maç: Çelik (Zeki) gol fırsatını kaçırdı, Yıldız (Kenan) etkili olamadı ve Avustralya kazandı.

Avustralya-Türkiye maçı dünyada manşet oldu: Büyük fiyasko Dünya Kupasının ilk sürprizi

Gazzetta: Montella kötü bir başlangıç ​​yapıyor: Türkiye atağa kalktı ancak Avusturya 2 gol attı.

Avustralya-Türkiye maçı dünyada manşet oldu: Büyük fiyasko Dünya Kupasının ilk sürprizi

Record: Avustralya, tartışmasız bir zaferle Türkiye'yi şaşırttı

Avustralya-Türkiye maçı dünyada manşet oldu: Büyük fiyasko Dünya Kupasının ilk sürprizi


L'Equipe: Türkiye, Avustralya karşısında şoke edici bir yenilgi alarak Dünya Kupası'ndaki büyük geri dönüş şansını kaçırdı.

Haberin Devamı

Avustralya-Türkiye maçı dünyada manşet oldu: Büyük fiyasko Dünya Kupasının ilk sürprizi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye#Avustralya#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!