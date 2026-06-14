Avustralya-Türkiye maçı dünyada manşet oldu: Büyük fiyasko! Dünya Kupası'nın ilk sürprizi

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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi.

Vancouver kentindeki BC Place'te oynanan ve ilk yarısı da Avustralya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona eren maçta Avustralya'nın gollerini 27. dakikada Nestory Irankunda ve 75. dakikada Connor Metcalfe attı.

Grupta ilk maçlar sonucunda ABD ve Avustralya 3'er puanı hanesine yazdırırken, Türkiye ve Paraguay ise puanla tanışamadı.

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DÜNYA BU MAÇI KONUŞUYOR: BÜYÜK FİYASKO

Mücadelenin ardından Avrupa'nın ve dünyanın önemli spor gazeteleri, müsabakayı manşetlerine taşıdı. Türkiye'nin Avustralya'ya yenilmesi, şaşkınlıkla karşılandı.

Bild: Türkiye'ye Dünya Kupası şoku

Büyük fiyasko. Türkiye, Avustralya'ya 2-0 yenildi. Böylece Dünya Kupası'nın ilk sürprizi gerçekleşti.

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The Sun: Avustralya 2 Türkiye 0: Mülteci kampında doğan Watford yıldızı, Dünya Kupası'ndaki büyük sürprizli zaferde tarihi bir gol attı.

Corriere dello Sport: Montella için şok edici ilk maç: Çelik (Zeki) gol fırsatını kaçırdı, Yıldız (Kenan) etkili olamadı ve Avustralya kazandı.

Gazzetta: Montella kötü bir başlangıç ​​yapıyor: Türkiye atağa kalktı ancak Avusturya 2 gol attı.

Record: Avustralya, tartışmasız bir zaferle Türkiye'yi şaşırttı

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