Avustralya, Tunus'u tek golle geçti! 2. lig oyuncusu Mitchell Duke gol attı (2022 Dünya Kupası maç özeti)

Haberin Devamı

2022 Dünya Kupası D Grubu maçında Tunus ile Avustralya karşı karşıya geldi. Al Janoub Stadyumu'nda oynanan ve Alman hakem Daniel Siebert'in düdük çaldığı maçı Avustralya 1-0 kazandı. Galibiyet golünü 23. dakikada Mitchell Duke kaydetti.

Avustralya'ya galibiyeti getiren Duke, 2022 Dünya Kupası'nda gol atan ilk alt lig oyuncusu oldu. 31 yaşındaki Duke, Japonya 2. Ligi ekibi Fagiano Okayama'da forma giyiyor. Avustralya, 2010'dan sonra ilk kez bir Dünya Kupası maçı kazandı ve 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.

Bu sonucun ardından Avustralya puanını 3'e yükseltti. Tunus 1 puanda kaldı. Grubun son maçlarında Avustralya, Danimarka ile; Tunus ise Fransa ile karşılaşacak.

Gözden Kaçmasın Tunus - Avustralya maçından fotoğraflar Haberi görüntüle

TUNUS 0-1 AVUSTRALYA

GOL: 23' Duke

İlk yarı sonucu: 0-1

İLK 11'LER

Tunus: Dahmen, Drager, Talbi, Meriah, Bronn, Abdi, Skhiri, Laidouni, Sliti, Msakni, Jebali.

Haberin Devamı

Avustralya: Ryan, Behich, Karacic, Rowles, McGree, Mooy, Souttar, Irvine, Goodwin, Duke, Leckie.