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Avustralya, Tunus'u tek golle geçti! 2. lig oyuncusu Mitchell Duke gol attı (2022 Dünya Kupası maç özeti)

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#Tunus#Avustralya#Tunus Avustralya Maçı
Avustralya, Tunusu tek golle geçti 2. lig oyuncusu Mitchell Duke gol attı (2022 Dünya Kupası maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 14:55

2022 Dünya Kupası D Grubu maçında Avustralya, Tunus'u 1-0 mağlup etti. Avustralya'ya galibiyeti getiren golü, 2. Lig'de oynayan bir futbolcu attı.

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2022 Dünya Kupası D Grubu maçında Tunus ile Avustralya karşı karşıya geldi. Al Janoub Stadyumu'nda oynanan ve Alman hakem Daniel Siebert'in düdük çaldığı maçı Avustralya 1-0 kazandı. Galibiyet golünü 23. dakikada Mitchell Duke kaydetti.

Avustralya'ya galibiyeti getiren Duke, 2022 Dünya Kupası'nda gol atan ilk alt lig oyuncusu oldu. 31 yaşındaki Duke, Japonya 2. Ligi ekibi Fagiano Okayama'da forma giyiyor. Avustralya, 2010'dan sonra ilk kez bir Dünya Kupası maçı kazandı ve 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.

Bu sonucun ardından Avustralya puanını 3'e yükseltti. Tunus 1 puanda kaldı. Grubun son maçlarında Avustralya, Danimarka ile; Tunus ise Fransa ile karşılaşacak.

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Tunus - Avustralya maçından fotoğraflarTunus - Avustralya maçından fotoğraflarHaberi görüntüle

TUNUS 0-1 AVUSTRALYA

GOL: 23' Duke

İlk yarı sonucu: 0-1

İLK 11'LER

Tunus: Dahmen, Drager, Talbi, Meriah, Bronn, Abdi, Skhiri, Laidouni, Sliti, Msakni, Jebali.

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Avustralya: Ryan, Behich, Karacic, Rowles, McGree, Mooy, Souttar, Irvine, Goodwin, Duke, Leckie.

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