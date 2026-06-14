×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: 'Birçok kişi için bu sonuç şok olabilir!'

Güncelleme Tarihi:

#Avustralya-Türkiye#Tony Popovic#Dünya Kupası
Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Birçok kişi için bu sonuç şok olabilir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 10:40

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Türkiye'yi 2-0 mağlup eden Avustralya'nın teknik direktörü Tony Popovic, çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Haberin Devamı

Popovic, BC Place Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Birçok kişi için bu sonuç şok olabilir ama bizim ve futbolcularımız için şok değil." dedi.

Gözden KaçmasınAvustralya-Türkiye maçı sonrası Hakan Çalhanoğlu konuştu: Bazen tokat yemek iyi oluyorAvustralya-Türkiye maçı sonrası Hakan Çalhanoğlu konuştu: Bazen tokat yemek iyi oluyorHaberi görüntüle

"DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK BELKİ AMA SONUÇ BİZE BÜYÜK GÜVEN VERİYOR"

Oyuncularına her zaman çok güvendiğinin altını çizen Popovic, "İyi performans göstermek üzere oluşturduğumuz bir takımımız var, tabii ki her zaman sonucu kesin olarak bilemezsiniz ama bu sonuç bizi tatmin ediyor. Böyle bir maçı kazanmak için çok çalışmanız gerekir. Daha fazla gol atabilirdik belki ama sonuç bize büyük güven veriyor." ifadelerini kullandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Birçok kişi için bu sonuç şok olabilir

Haberin Devamı

"ÇOK YETENEKLİ FUTBOLCULARI VAR"

"Bütün kadro savunmada çok dirençli ve dayanıklı durdu, adeta gövdelerini ortaya koydular. Dünya Kupası'nda maç kazanmak için beklenen de budur." diyen Avustralya Teknik Direktörü, "Türk takımıyla ilgili ne biliyorsak sahada bunu gördük, çok yetenekli futbolcuları var, tüm maç boyunca tehlike arz ettiler. Onlara karşı iyi savunma yapmamız gerekiyordu ama şunu da gördük belirli bölgelerde onları sıkıştırabileceğimizi hissettik ve bu konuda başarılıydık." şeklinde konuştu.

Gözden KaçmasınMerih Demiral: İstemediğimiz bir sonuç aldıkMerih Demiral: 'İstemediğimiz bir sonuç aldık!'Haberi görüntüle

"TÜRKİYE'Yİ YENDİĞİMİZ İÇİN ALGIDA BELKİ DEĞİŞİKLİK OLMUŞTUR AMA YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR"

Popovic, "Çok büyük bir çoğunluk Türkiye'ye mağlup olacağınızı düşünüyordu. Bu galibiyetle daha çok saygı duyulan bir takım olacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, "Bilmiyorum, bununla da ilgilenmiyorum. Türkiye'yi yendiğimiz için algıda belki değişiklik olmuştur ama yapacağımız çok iş var. ABD karşılaşmasına hazırlanmalıyız. Avustralyalılar için eşsiz bir akşam oldu, onları mutlu ettiğimizi umuyorum. Bütün ülke arkamızdaydı, desteklerini hissettik. Verilen destek sebebiyle çok mutluyuz. Artık önümüze bakmalıyız çok seyahat edeceğiz, kendimize gelmemiz ve hazırlanmaya başlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Tony Popovic, kalecilerinin de çok başarılı olduğunu ve Türkiye'nin kullandığı etkili serbest vuruşlarda önemli kurtarışlar yaptığını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avustralya-Türkiye#Tony Popovic#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!