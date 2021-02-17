Avustralya Açık'ta Stefanos Tsitsipas sürprizi! Rafael Nadal, kariyerinde 2. kez...

Avustralya Açık tenis turnuvası, müthiş bir geri dönüşe tanıklık etti. Stefanos Tsitsipas, 2-0 geriye düştüğü maçta Rafael Nadal karşısında inanılmaz bir geri dönüşe imza attı ve skoru 2-0'dan 3-2'ye getirip yarı finale yükseldi.

Tsitsipas, Nadal'ı 3-6, 2-6, 7-6, 6-4 ve 7-5'lik 5 set sonucu mağlup edip 22 yaşında tarihi bir başarıya imza attı.

Yunan raket, yarı finalde Medvedev ile karşılaşacak.

NADAL, GRAND SLAM KARİYERİNDE 2. KEZ BUNU YAŞADI

Rafael Nadal kariyerinde 2-0 öndeyken sadece 2 maç kaybetmişti. İspanyol raket, Grand Slam kariyerinde 2015'te de Amerika Açık'ta Fognini'ye karşı 2-0'dan maç kaybetmişti. Böylece Nadal, kariyerinde 2. kez bir Grand Slam maçında 2-0'dan maç vermiş oldu.

Nadal, tüm kariyerinde ise sadece 3 kez 2-0'dan yenilmişti. 2015'teki maçın dışında İspanyol tenisçi, 2005 yılında da Miami Açık'ta Roger Federer karşısında da 2-0 öne geçmesine rağmen korttan yenik ayrılmıştı.

''CANIM YANIYORDU, ASLA PES ETMEDİM!''

Stefanos Tsitsipas, tarihe geçecek maçın ardından şu sözleri kullandı;

3. sette geri dönebileceğime inandım. Çok zor bir maç oynadım. Canım yanıyordu, kolay değildi. Asla pes etmedim, kendimle gurur duyuyorum. Benim için değil, ülkem için yaptım bunu ayrıca.

Tecrübe yardım etti. Geçmişte böyle durumlarla yüzleşmek bana bu maçta yardımcı oldu. Nadal pes etmeyen bir sporcu, size asla kolay puan vermez. Onu şansla yenemezsiniz. Son oyun için hayatımın en zor oyunu olacak dedim kendime. Öyle de oldu. Doğru olan şey bence benim ruh halimdi. Keşke seyirciler olsa da onlarla paylaşabilseydik. Perşembe günü seyirci olacak, onlar önünde de iyi tenis oynamak istiyorum.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...