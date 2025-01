Avustralya Açık'ta Iga Swiatek yarı finale çıktı

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gün sabah seansında çeyrek final maçlarına devam edildi.

Beş kez grand slam şampiyonu tek kadınların 2 numaralı seribaşı Swiatek, ABD'li Emma Navarro'yu (8 numaralı seribaşı) 1 saat 29 dakika süren karşılaşmada 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

