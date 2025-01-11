Avustralya Açık'ta heyecan başlıyor! Djokovic yeni rekor peşinde, gözlerimiz Zeynep Sönmez'de

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Fransa Açık (Roland Garros), Wimbledon ve ABD Açık ile birlikte tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından Avustralya Açık, bu yıl 113. kez organize edilecek.

Avustralya Açık'ın ana tablo maçları, Melbourne kentinde yarın TSİ 03.00'te başlayacak ve 26 Ocak'taki tek erkekler finaliyle sona erecek.

- Toplam para ödülü 96,5 milyon Avustralya doları

2025 Avustralya Açık'ta toplam 96,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 2,1 milyar lira) ödül dağıtılacak.

Böylece toplam para ödülünde geçen seneye göre yaklaşık yüzde 12'lik artış yaşanacak.

Tek kadınlar ve erkekler finalini kazanan tenisçiler ise 3,5'er milyon Avustralya doları (yaklaşık 77 milyon lira) para ödülü alacak.

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- Djokovic yeni rekor peşinde

Tek erkeklerde 10'u Avustralya Açık'ta olmak üzere (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023) 24 şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic, "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" ünvanını tek başına ele geçirmeye çalışacak.

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Kariyerindeki tek eksik olimpiyat altın madalyasını Paris'te kazanan Djokovic, Avustralya Açık'ta şampiyon olması halinde söz konusu rekoru paylaştığı Avustralyalı Margaret Court'u geride bırakacak.

Djokovic, turnuvayı kazanması halinde Ken Rosewall'a ait teklerde Avustralya Açık şampiyonu olan en yaşlı tenisçi ünvanını da ele geçirecek.

Sırp tenisçinin (7 numaralı seribaşı) önündeki en büyük engeller, son şampiyon dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, ilk grand slam şampiyonluğunu hedefleyen dünya 2 numarası Alman Alexander Zverev, geçen yıl Fransa Açık ve Wimbledon'ı kazanan dünya 3 numarası İspanyol Carlos Alcaraz olacak.

Kariyerinin sonlarına yaklaşan 37 yaşındaki Djokovic, uzun süre sonra bir yılı grand slam kazanamadan kapattı. Buna karşın başarılarına yenilerini eklemeyi bırakmayan Sırp raket, 2024'te olimpiyat altın madalyası kazandı, Wimbledon'da final oynadı ve dünya 1 numarası olan en yaşlı tenisçi ünvanını elde etti.

- Alcaraz, kariyer grand slam yapmayı hedefliyor

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Avustralya'da kariyer grand slam yapma hedefiyle korta çıkacak.

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Kariyerinde Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık zaferleri bulunan 21 yaşındaki Alcaraz, Avustralya'da şampiyonluk hedefiyle eksik parçayı tamamlamaya çalışacak.

Alcaraz, Avustralya Açık'ı kazanması halinde 4 büyük turnuvada şampiyonluk yaşamış olacak ve "kariyer grand slam yapan en genç tenisçi" ünvanını elde edecek.

- Sabalenka favori olarak geliyor

Dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, Avustralya Açık'ta tek kadınların favorisi olarak göze çarpıyor.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Sabalenka, Avustralya'ya son iki senenin şampiyonu ünvanıyla geldi.

Belaruslu raket, 1997, 1998 ve 1999'da zafere ulaşan İsviçreli Martina Hingis'ten sonra turnuvada üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan ilk kadın tenisçi olmak için mücadele edecek.

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Tek kadınların şampiyonluk adayları arasında Sabalenka'nın yanı sıra 5 kez grand slam şampiyonu Polonyalı Iga Swiatek, 2023 ABD Açık şampiyonu ABD'li Coco Gauff, geçen sene Fransa Açık ve Wimbledon'da final oynayan İtalyan Jasmine Paolini gibi isimler yer alıyor.

Turnuvada geçen yılın finalisti Çinli Qinwen Zheng, 2022 Wimbledon şampiyonu ve 2023 Avustralya Açık finalisti Elena Rybakina ile geçen sene ABD Açık'ta final gören Jessica Pegula da şampiyonluk iddiasıyla Melbourne'de bulunuyor.

- Zeynep Sönmez ana tabloda mücadele edecek

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ana tablodan turnuvaya dahil olacak.

Dünya sıralamasında 93'üncü basamakta bulunan Zeynep, tek kadınlar ilk turunda klasmanın 150. sırasındaki Avustralyalı Talia Gibson ile karşılaşacak.

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Zeynep Sönmez, rakibini elemesi durumunda ise ikinci turda 11 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa ile Çinli Xinyu Wang arasındaki maçın galibiyle eşleşecek.

- Avustralya Açık'ın tarihçesi

Turnuva, Avustralya Lawn Tenis Birliği (LTAA) tarafından ilk defa 1905 yılında Melbourne'de bulunan Warehouseman's Kriket Sahası'ndaki çim kortlarda Avustralasya Şampiyonası adıyla düzenlendi. Yalnızca erkek tenisçilerin katılabildiği ilk şampiyonayı, Avustralyalı Rodney Heath kazandı.

Tek erkekler şampiyonuna takdim edilen kupaya 1934'ten bu yana ismini veren, ayrıca Wimbledon'ı Büyük Britanya dışından kazanan ilk tenisçi ünvanının da sahibi Norman Brookes, turnuvadaki tek zaferine 1911 yılında ulaştı.

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1922 yılından itibaren kadın tenisçilerin de yarışabildiği organizasyonun adı, 1927'de Avustralya Şampiyonası, 1969'da ise bugünkü ismi olan Avustralya Açık olarak değiştirildi.

Avustralyalı Margaret Molesworth, ilk kadın şampiyon olarak turnuvanın tarihine geçti. Tek kadınlar şampiyonunun kazandığı kupaya 1934'ten beri ismini veren bir başka Avustralyalı sporcu Daphne Akhurst Cozens ise 1925, 1926, 1928, 1929 ve 1930'da toplam 5 kez zirvede yer aldı.

Beşi Avustralya'da (Melbourne, Sidney, Adelaide, Brisbane, Perth) ve 2'si Yeni Zelanda'da (Christchurch, Hastings) olmak üzere 7 farklı şehrin ev sahipliğini üstlendiği turnuva, en son 1987'de çim kortta oynandı.

Ardından 1988'de maçların bugün de yapıldığı Melbourne Park tesislerindeki "ribaunt ace" denilen sert zeminde oynanmaya başlanan Avustralya Açık, 2008-2019 yıllarında "plexicushion", 2020'den bu yana ise "greenset" ismi verilen başka bir çeşit sert zeminde gerçekleştiriliyor.

- Kortun özellikleri

Turnuvanın yapıldığı Melbourne Park tesislerinin en büyük kortu 14 bin 820 kişilik kapasiteye sahip Rod Laver Arena, ismini, 4 grand slamde de mutlu sona ulaşan ve Avustralya Açık'ı 3 kez (1960, 1962, 1969) kazanan tenis efsanesi Rodney George Laver'dan alıyor.

Daha ince bir üst tabakadan oluşan "greenset" ismindeki zeminde toplar, diğer sert zeminlere göre yerden daha az yükseliyor. Topların daha istikrarlı ve tahmin edilebilir biçimde sektiği zemin, toprak korttan hızlı, çim korttan ise yavaş olmasıyla biliniyor.

- Avustralya Açık'ın "en"leri

Teklerde en fazla kazananlar:

Erkekler:

1. Novak Djokovic (Sırbistan) - 10 kez

2. *Roy Emerson (Avustralya) - 6

Roger Federer (İsviçre) - 6

4. *Jack Crawford (Avustralya) - 4

Andre Agassi (ABD) - 4

*Ken Rosewall (Avustralya) - 4 (*2 + 2)

Kadınlar:

1. *Margaret Court (Avustralya) - 11 (*7 + 4)

2. Serena Williams (ABD) - 7

3. *Nancye Wynne Bolton (Avustralya) - 6

Üst üste en fazla kazananlar:

Erkekler:

1. *Roy Emerson (Avustralya) - 5 (1963-1967)

2. *Jack Crawford (Avustralya) - 3 (1931-1933)

Novak Djokovic (Sırbistan) - 3 (2011-2013 ve 2019-2021)

Kadınlar:

1. *Margaret Court (Avustralya) - 7 (1960-1966)

2. *Daphne Akhurst Cozens (Avustralya) - 3 (1928-1930)

*Nancye Wynne Bolton (Avustralya) - 3 (1946-1948)

Margaret Court (Avustralya) - 3 (1969-1971)

Evonne Goolagong Cawley (Avustralya) - 3 (1974-1976)

Steffi Graf (Almanya) - 3 (1988-1990)

Monica Seles (ABD) - 3 (1991-1993)

Martina Hingis (İsviçre) - 3 (1997-1999)

Son 10 yılın kazananları:

Erkekler:

2024 - Jannik Sinner (İtalya)

2023 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2022 - Rafael Nadal (İspanya)

2021 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2020 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2019 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2018 - Roger Federer (İsviçre)

2017 - Roger Federer (İsviçre)

2016 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2015 - Novak Djokovic (Sırbistan)

Kadınlar:

2024 - Aryna Sabalenka (Belarus)

2023 - Aryna Sabalenka (Belarus)

2022 - Ashleigh Barty (Avustralya)

2021 - Naomi Osaka (Japonya)

2020 - Sofia Kenin (ABD)

2019 - Naomi Osaka (Japonya)

2018 - Caroline Wozniacki (Danimarka)

2017 - Serena Williams (ABD)

2016 - Angelique Kerber (Almanya)

2015 - Serena Williams (ABD)

En genç kazananlar:

Erkekler: *Ken Rosewall (Avustralya) (1953) - 18 yaşında

Kadınlar: Martina Hingis (İsviçre) (1997) - 16 yaşında

En yaşlı kazananlar:

Erkekler: Ken Rosewall (Avustralya) (1972) - 37 yaşında

Kadınlar: *Thelma Coyne Long (Avustralya) (1954) - 35 yaşında

NOT: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.