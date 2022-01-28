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Avustralya Açık'ta final maçı ne zaman? İşte tarih bilgisi

#Avustralya Açık#Avustralya Açık Final
Avustralya Açıkta final maçı ne zaman İşte tarih bilgisi

Tek erkeklerde 6 numaralı seri başı İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Avustralya Açık yarı final maçında karşı karşıya geldiği İtalyan Matteo Berrettini’yi 3-6, 2-6, 6-3 ve 3-6'lık setlerle 3-1 mağlup ederek, finale yükseldi. Nadal, kariyerinde 6. kez Avustralya Açık’ta final oynayacak. Peki, Avustralya Açık'ta final maçı ne zaman?

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Avustralya Açık'ta ilk finalist oynanan yarı final müsabakasıyla belli oldu. İspanyol raket Rafael Nadal, Rod Laver Arena'da tek erkeklerde dünya 7 numarası İtalyan Matteo Berrettini ile karşı karşıya geldi. 2 saat 55 dakika süren karşılaşmada Nadal, İtalyan rakibini 3-6, 2-6, 6-3 ve 3-6'lık setlerle 3-1 yenerek finale yükselen isim oldu. İşte, "Avustralya Açık'ta final maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı...

Rafael Nadal, finalde Tsitsipas-Mevedev eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Avustralya açık final maçının tarihi netlik kazandı. Maç, 30 Ocak 2022 tarihinde saat 11:30'da oynanacak.

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