'Avustralya Açık’ta Final Heyecanı!' Erkekler ve Kadınlar Finali Şampiyon Oranlar ile Misli’de!

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Aryna Sabalenka ve Madison Keys, daha önce kariyerlerinde ikisi Grand Slam’lerde olmak üzere beş kez karşılaştılar. Bu maçların dördünü Sabalenka, birini Keys kazandı. İki Grand Slam maçını da Sabalenka kazandı. 2023 Wimbledon çeyrek finalinde 2-0 kazanan Sabalenka, aynı yıl Amerika Açık yarı finalinde ilk seti 6-0 kaybetmesine rağmen sonraki iki seti de tie-break’lerde kazanıp kariyerinin ilk Amerika Açık finaline çıkmıştı.

Alexander Zverev ile Jannik Sinner, kariyerlerinde bugüne dek altı kez karşılaştılar. Bu altı maçın dördünü Zverev, ikisini ise Sinner kazandı. İkili, Grand Slam seviyesinde daha önce üç kez oynadı. 2020 Roland Garros son 16 turunda 3-1 Sinner kazanırken 2021 Amerika Açık son 16 turunda 3-0 ile Zverev ve 2023 Amerika Açık son 16 turunda 3-2 ile yine Zverev kazanmıştı.

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İşte iki karşılaşma ile ilgili detaylar…

Avustralya Açık’ta Kadınlar finalinin adı: Sabalenka – Keys

Avustralya Açık’ın son iki edisyonunu kazanan Sabalenka, üst üste üçüncü şampiyonluğuna uzanarak bunu 1997-98-99 şampiyonu Martina Hingis’ten sonra başaran ilk kadın raket olmayı hedefliyor. Sabalenka, 2023 ve 2024’ün ardından üst üste finale kalarak bunu 2015-16-17’de yapan Serena Williams’tan sonraki ilk kadın raket oldu. Bu Avustralya Açık ile katılım gösterdiği son 11 Grand Slam’deki beşinci finali. Final oynamadığı altı Slam’in beşinde yarı final, birinde çeyrek final gördü. Avustralya Açık’ta çıktığı son 20 maçı kazandı.

2015 ve 2022’de burada yarı finaller oynayan dünya 14 numarası ve turnuvanın 19 numaralı seri başı Madison Keys, kariyerinde ilk kez Avustralya Açık finaline yükseldi. Keys daha önce bir Grand Slam oynamıştı. 2017’de Amerika Açık’ta finalde vatandaşı Sloane Stephens’a kaybetmişti. 7,5 yıl sonra ilk kez bir Slam finali oynayacak, Keys’in 11 maçlık bir galibiyet serisi bulunuyor. 2015’ten bu yana Serena Williams (15), Sabalenka (19) ve Simona Halep’ten (8) sonra, yedi Grand Slam finali oynayarak bu alanda Swiatek ile dördüncü sırada yer alıyor.

Avustralya Açık’ta Erkekler finalinin adı: Sinner – Zverev

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2024'te kariyerinin ilk ve ikinci Slam'lerini sırasıyla Avustralya Açık ve Amerika Açık'ta kazanan Jannik Sinner, buna ek olarak altı şampiyonluk daha elde etti ve toplam 8 turnuva ile 2024'ün en çok şampiyonluk yaşayan oyuncusuydu. Ayrıca Sinner, 2024'te tam 73 maç kazandı ve bu alanda da zirvede yer aldı. Son yenilgisini 2024 Eylül'ünde, 500'lük Pekin Açık finalinde Carlos Alcaraz'a karşı yaşadı. 20 maçlık bir galibiyet serisiyle finale çıkacak.

Zverev, kariyerindeki üçüncü Grand Slam finaline çıkacak. Avustralya Açık'ta ise ilk finalini oynayacak. İlk Grand Slam finalinde 2020 Amerika Açık'ta Dominic Thiem'e 3-2, ikincisinde ise 2024 Roland Garros'ta Carlos Alcaraz'a yine 3-2 yenilmişti. 69 galibiyet ile 2024 yılının Sinner'den sonra en çok maç kazanan oyuncusu olmasına rağmen buna karşılık iki şampiyonluk elde edebildi. Zverev’in iki şampiyonluğu da Masters turnuvalarında geldi (Roma Açık ve Paris Masters). İlk 10'daki rakiplerine karşı oynadığı (yarı finaldeki Djokovic maçı da dahil) son beş maçın dördünü kazanmayı başardı.

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Avustralya Açık’ta merakla beklenen finallerde Misli farkıyla oranlar yükseliyor. Sinner’in favori gösterildiği finalde İtalyan tenisçinin galibiyetine 1.18 yerine 1.23, Zverev’in galibiyetine ise 2.88 yerine 3.02 veriliyor. Sabalenka’nın favori gösterildiği finalde galibiyetine 1.13 yerine 1.18, Keys’in galibiyetine ise 3.19 yerine 3.34 veriliyor.

** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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