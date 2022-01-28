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Avustralya Açık'ta Daniil Medvedev'den hakeme olay sözler! 'Sen salak mısın?'

#Daniil Medvedev#Avustralya Açık#Stefanos Tsitsipas
Avustralya Açıkta Daniil Medvedevden hakeme olay sözler Sen salak mısın

Avustralya Açık yarı finalinde Stefanos Tsitsipas ile karşıalşan Daniil Medvedev, ikinci setin sonunda çılgına döndü. Gerginliğe rağmen maçı kazanan Medvedev, finalde Rafael Nadal'ın rakibi oldu.

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Teniste sezon ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ın tek erkekler yarı finalinde Yunan raket Stefanos Tsitsipas ile karşılaşan Rus Daniil Medvedev, ikinci setin sonunda hakemle büyük bir gerginlik yaşadı.

Tsitsipas'ın babasının tribünden sürekli konuşmasından şikayetçi olan ve buna ceza verilmesi gerektiğini söyleyen Medvedev, duruma müdahale etmeyen hakem Jaume Campistol'e çok sert sözler söyledi.

İlk seti kazanan ancak ikinci seti kaybeden Medvedev'in hakemle diyaloğu şu şekilde:

Medvedev: Babası her puanda konuşabilir mi? Hey, cevap ver! Sen salak mısın? Babası her puanda konuşabilir mi? Bana cevap ver! Sana konuşuyorum, yüzüme bak! Soruma cevap ver! Soruma cevap verir misin lütfen?

Hakem: Taktik vermediği sürece her puanda konuşabilir.

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Medvedev: Aman tanrım sen çok kötü bir adamsın. Bir grand slam yarı finalinde nasıl bu kadar kötü olabiliyorsun? Bana bak! Sana konuşuyorum!

Hakem: Benden ne istiyorsun?

Medvedev: Babası her puanda konuştuğu için ona ceza vermelisin!



CEZA MEDVEDEV'E ÇIKTI

Bu gerginliğin ardından Tsitsipas'a ceza isteyen Medvedev, sert konuşmaları sebebiyle cezayı alan taraf oldu.

TSITSIPAS'A 1 SET SONRA TAKTİK CEZASI

Medvedev'in şikayet ettiği ve hakemle tartıştığı anlardan 1 set sonra, Stefanos Tsitsipas'a kenardan taksik verildiği gerekçesiyle ceza geldi.

MAÇ SONUNDA TATLIYA BAĞLANDI

Daniil Medvedev, maç sonu yaptığı açıklamada hakem Jaume Campistol'den maç sonu özür dilediğini söyledi. Maç bitiminde ikilinin tokalaşma ile yumruk selamı arasında kaldığı ve hakemin Medvedev'e gülümsediği görüldü.

FİNALDE NADAL'IN RAKİBİ MEDVEDEV OLDU

Hakemle yaşadığı gerginlik sonrası ikinci seti kaybeden Medvedev, sonraki iki seti aldı ve adını finale yazdırdı. Rus raket, Tsitsipas'ı 7-6 4-6 6-4 6-1'lik setlerle 3-1 yenerek finale yükseldi.

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Amerika Açık'ta şampiyon olan Medvedev, Pazar günü finalde İspanyol raket Rafael Nadal ile karşılaşacak.

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Avustralya Açıkta Daniil Medvedevden hakeme olay sözler Sen salak mısın

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