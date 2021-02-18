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Tenis
AA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 09:12 | Son Güncelleme:

Avustralya Açık tek kadınlarda final eşleşmesi belli oldu! Naomi Osaka...

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Avustralya Açık tek kadınlarda final eşleşmesi belli oldu! Naomi Osaka...
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Serena Williams'ı 2-0 yenen Japon Naomi Osaka adını finale yazdırdı. Osaka'nın finaldeki rakibi ise Çekyalı Karolina Mushova'yı 6-4, 3-6, 6-4'lük setler sonucu 2-1 yenen ABD'li Jennifer Brady oldu.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar yarı final maçında 3 numaralı seribaşı Osaka ile 10 numaralı seribaşı Williams karşı karşıya geldi.

23 yaşındaki Osaka, toplam 75 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-4'lük setlerle kazanarak turnuvada ikinci kez finale çıktı.

2019 yılının şampiyonu Osaka, finalde Çekyalı Karolina Mushova'yı 6-4, 3-6, 6-4'lük setler sonucu 2-1 yenen ABD'li Jennifer Brady ile karşılaşacak.

Hürriyet

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