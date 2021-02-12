Avustralya Açık Sonuçları: Djokovic ve Thiem, 4. turda!
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 3 numaralı seribaşı Dominic Thiem, 4. tura yükseldi.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada son şampiyon Sırp Djokovic, üçüncü tur mücadelesinde 27 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz ile karşı karşıya geldi.
Toplam 3 saat 25 dakika süren maçta rakibini 7-6, 6-4, 3-6, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 3-2 yenen Djokovic, adını 4. tura yazdırdı.
Maçta 2-0 öne geçen Djokovic, belinden sakatlanmasının ardından sonraki iki seti kaybetti. Sık sık sağlık molası alan Sırp raket, 5. sette kendini daha iyi hissetmesiyle zorlandığı maçı kazanmayı başardı.
Geçen yılın finalisti Avusturyalı Dominic Thiem, ev sahibi ülkeden dünya 47 numarası Nick Kyrgios karşısında zorlansa da tur atlamasını bildi.
Toplam 3 saat 21 dakika süren çekişmeli mücadelede 6-4'lük setlerle 2-0 geriye düşen Thiem, 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle rakibini 3-2 mağlup ederek son 16 isim arasına kaldı.
İki Kanadalı raketin tur mücadelesi verdiği maçta 11 numaralı seribaşı Denis Shapovalov'u 7-5, 7-5, 6-3'lük setlerle 3-0 yenen 20 numaralı seribaşı Felix Auger Aliassime, yoluna devam etti.
- Swiatek, Fransız Ferro'yu eledi
Kadınlarda geçen yılın Fransa Açık şampiyonu Polonyalı Iga Swiatek, klasmanın 46 numarası Fransız Fiona Ferro'yu 2-0 yenerek tur atladı.
15 numaralı seribaşı Swiatek, 84 dakika süren maçı 6-4 ve 6-3'lük setlerle kazandı.
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