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Tenis
AA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 16:44 | Son Güncelleme:

Avustralya Açık Sonuçları: Djokovic ve Thiem, 4. turda!

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Avustralya Açık Sonuçları: Djokovic ve Thiem, 4. turda!
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 3 numaralı seribaşı Dominic Thiem, 4. tura yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada son şampiyon Sırp Djokovic, üçüncü tur mücadelesinde 27 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz ile karşı karşıya geldi.

Toplam 3 saat 25 dakika süren maçta rakibini 7-6, 6-4, 3-6, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 3-2 yenen Djokovic, adını 4. tura yazdırdı.

Maçta 2-0 öne geçen Djokovic, belinden sakatlanmasının ardından sonraki iki seti kaybetti. Sık sık sağlık molası alan Sırp raket, 5. sette kendini daha iyi hissetmesiyle zorlandığı maçı kazanmayı başardı.

Avustralya Açık Sonuçları: Djokovic ve Thiem, 4. turda

Geçen yılın finalisti Avusturyalı Dominic Thiem, ev sahibi ülkeden dünya 47 numarası Nick Kyrgios karşısında zorlansa da tur atlamasını bildi.

Toplam 3 saat 21 dakika süren çekişmeli mücadelede 6-4'lük setlerle 2-0 geriye düşen Thiem, 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle rakibini 3-2 mağlup ederek son 16 isim arasına kaldı.

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İki Kanadalı raketin tur mücadelesi verdiği maçta 11 numaralı seribaşı Denis Shapovalov'u 7-5, 7-5, 6-3'lük setlerle 3-0 yenen 20 numaralı seribaşı Felix Auger Aliassime, yoluna devam etti.

- Swiatek, Fransız Ferro'yu eledi

Kadınlarda geçen yılın Fransa Açık şampiyonu Polonyalı Iga Swiatek, klasmanın 46 numarası Fransız Fiona Ferro'yu 2-0 yenerek tur atladı.

15 numaralı seribaşı Swiatek, 84 dakika süren maçı 6-4 ve 6-3'lük setlerle kazandı.

 

Avustralya Açık Sonuçları: Djokovic ve Thiem, 4. turda

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