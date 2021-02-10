Avustralya Açık Sonuçları: Djokovic ve Halep zorlansa da 3. tura yükseldi!

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 3. günü, akşam seansındaki maçlarla sona erdi.

Erkeklerde son 2 yıl da dahil turnuvayı 8 kez kazanan Djokovic, dünya sıralamasının 64. basamağındaki Frances Tiafoe karşısında zorlansa da tur atlamayı başardı. Djokovic, 3,5 saat sonunda korttan 3-1 (6-2, 6-7, 7-6, 6-3) galip ayrıldı.

6 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 15 numaralı seribaşı Pablo Carreno ve 18 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov da 3. tur biletini aldı.



- Halep geriden gelip kazandı



Kadınlarda 2018 finalisti Simona Halep, dünya 72 numarası Ajla Tomljanovic'e karşı oynadığı 2. tur maçının ilk setini 6-4 kaybetti. 2 numaralı seribaşı Halep, 2. seti 6-4, final setini ise 7-5 alarak yoluna devam etti.

2019 şampiyonu ve 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka, dünya 43'üncüsü Caroline Garcia'yı, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.

Geçen yıl Fransa Açık'ı kazanarak dikkatleri üzerine çeken 15 numaralı seribaşı Iga Swiatek de klasmanın 79. sırasındaki Camila Giorgi'yi 2-0 (6-2, 6-4) yenerek 3. tura çıktı.

- Nadal ve Barty korta çıkacak



Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile Michael Mmoh, 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ile Roberto Carballes karşılaşacak.

Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, Daria Gavrilova'nın, 4 numaralı seribaşı Sofia Kenin ise Kaia Kanepi'nin karşısına çıkacak.

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