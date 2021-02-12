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GeriTenis Avustralya Açık Sonuçları: Diego Schwartzman 3. turda elendi!
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Tenis
AA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 14:40 | Son Güncelleme:

Avustralya Açık Sonuçları: Diego Schwartzman 3. turda elendi!

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Avustralya Açık Sonuçları: Diego Schwartzman 3. turda elendi!
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 8 numaralı seribaşı Diego Schwartzman, 3. turda elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada, Schwartzman ile dünya 114 numarası Aslan Karatsev arasında oynanan tek erkekler 3. tur mücadelesi, beklenmedik bir sonuçla bitti.

Kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında ana tabloya yükselen Karatsev, korttan 6-3'lük setlerle 3-0 galip ayrıldı.

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Geçen yıl ABD Açık'ta 4. tur oynayarak dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki Felix Auger-Aliassime, aynı başarıyı 2021 Avustralya Açık'ta da tekrarladı.

20 numaralı seribaşı Auger-Aliassime, 11 numaralı seribaşı Denis Shapovalov'u 7-5, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Erkeklerde 14 numaralı seribaşı Milos Raonic ise klasmanın 55. basamağındaki Marton Fucsovics'i 3-1 (7-6, 5-7, 6-2, 6-2) yenerek 4. tura çıktı.

- Halep 4. turda

Kadınlarda 2018 finalisti ve 2 numaralı seribaşı Simona Halep, 32 numaralı seribaşı Veronika Kudermetova karşısında pek zorlanmadı.

Avustralya Açık Sonuçları: Diego Schwartzman 3. turda elendi

Halep, 1 saat 18 dakika süren maçı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanarak son 16 isim arasına girdi.

 

Avustralya Açık Sonuçları: Diego Schwartzman 3. turda elendi

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