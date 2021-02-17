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GeriTenis Avustralya Açık Sonuçları: Daniil Medvedev yarı finalde!
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Tenis
AA
Haber Giriş: 17.02.2021 - 10:26 | Son Güncelleme:

Avustralya Açık Sonuçları: Daniil Medvedev yarı finalde!

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Avustralya Açık Sonuçları: Daniil Medvedev yarı finalde!
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, erkeklerin 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev yarı finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, Rus Medvedev ile vatandaşı 7 numaralı seribaşı Andrey Rublev karşılaştı.

Toplam 2 saat 5 dakika süren mücadelede rakibine karşı net bir üstünlük kuran Medvedev, 7-5, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Avustralya Açık Sonuçları: Daniil Medvedev yarı finalde

Kariyerinde ilk kez Avustralya Açık'ta son 4 arasına kalan Rus raket, Stefanos Tsitsipas-Rafael Nadal eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

 

Avustralya Açık Sonuçları: Daniil Medvedev yarı finalde

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