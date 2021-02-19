Avustralya Açık Sonuçları: Çift Kadınlar'da şampiyon Mertens-Sabalenka!

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki çift kadınlar final mücadelesinde, 2 numaralı seri başları Belçikalı Mertens ve Belaruslu Sabalenka ile 3 numaralı seri başları Çek Krejcikova ile Siniakova karşılaştı.

79 dakika süren mücadeleyi 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan Mertens ve Sabalenka, kariyerlerinde ilk kez Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaştı.

Çift kadınlar kategorisinde kariyerlerindeki ikinci grand-slam zaferini elde eden ikili, 2019 ABD Açık'ta da kupaya uzanmıştı.

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