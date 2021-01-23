Avustralya Açık öncesi 3 kişide koronavirüs tespit edildi

Turnuvanın düzenleneceği Victoria eyaletinin sağlık departmanından yapılan açıklamada, Melbourne kentinde sıkı denetimli karantinaya alınan 3 kişinin içinde oyuncuların yer almadığı belirtildi.



Söz konusu kişilerde, İngiltere'de mutasyona uğrayarak bulaştırıcılık seviyesi artan yeni tip koronavirüs çeşidinin tespit edildiği de vurgulandı.



Melbourne kentinde 8 Şubat'ta başlayacak organizasyon öncesi, yaklaşık bin 200 oyuncu, takımlar ve organizasyon yetkilisi otellerde zorunlu karantina altında tutuluyor.