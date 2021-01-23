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GeriTenis Avustralya Açık öncesi 3 kişide koronavirüs tespit edildi
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Tenis
AA
Haber Giriş: 23.01.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

Avustralya Açık öncesi 3 kişide koronavirüs tespit edildi

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Avustralya Açık öncesi 3 kişide koronavirüs tespit edildi
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Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesi 3 kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı açıklandı.

Turnuvanın düzenleneceği Victoria eyaletinin sağlık departmanından yapılan açıklamada, Melbourne kentinde sıkı denetimli karantinaya alınan 3 kişinin içinde oyuncuların yer almadığı belirtildi.

Söz konusu kişilerde, İngiltere'de mutasyona uğrayarak bulaştırıcılık seviyesi artan yeni tip koronavirüs çeşidinin tespit edildiği de vurgulandı.

Melbourne kentinde 8 Şubat'ta başlayacak organizasyon öncesi, yaklaşık bin 200 oyuncu, takımlar ve organizasyon yetkilisi otellerde zorunlu karantina altında tutuluyor.

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