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GeriTenis Avustralya Açık öncesi 24 tenisçiye karantina! Uçakta pozitif vaka çıkınca...
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Tenis
AA
Haber Giriş: 16.01.2021 - 12:00 | Son Güncelleme:

Avustralya Açık öncesi 24 tenisçiye karantina! Uçakta pozitif vaka çıkınca...

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Avustralya Açık öncesi 24 tenisçiye karantina! Uçakta pozitif vaka çıkınca...
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Sezonun ilk grand slam turnuvasına katılmak için Avustralya'ya giden tenisçilerin uçağında pozitif vakaya rastlanması üzerine 24 sporcu karantinaya alındı.

Avustralya Açık'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, 67'si yolcu toplam 79 kişinin bulunduğu uçakta iki pozitif vakanın tespit edildiği, testlerinin negatif olmasına karşın 24 sporcunun 14 günlük karantinaya alındığı kaydedildi.

Los Angeles'tan Melbourne'e gelen uçakta iki kez Avustralya Açık şampiyonluğu yaşayan Belarus Victoria Azarenka'nın yanı sıra ABD'li Sloane Stephens ve Japon Kei Nishikori'nin de bulunduğu basına yansıdı.

8 Şubat'ta başlayacak Avustralya Açık'ta koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde, tenisçi ve takımlarının, turnuvanın 15 gün öncesinde oyunların düzenleneceği Melbourne kentine gelerek belirlenen yerlerde karantinaya girmesi gerekiyor.

Avustralya Açık öncesi 24 tenisçiye karantina Uçakta pozitif vaka çıkınca...

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