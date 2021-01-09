MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Tenis HaberleriAvustralya Açık elemelerinde 3 Türk tenisçi mücadele edecek
GeriTenis Avustralya Açık elemelerinde 3 Türk tenisçi mücadele edecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Tenis
Haber Giriş: 09.01.2021 - 21:43 | Son Güncelleme:

Avustralya Açık elemelerinde 3 Türk tenisçi mücadele edecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avustralya Açık elemelerinde 3 Türk tenisçi mücadele edecek
Abone Olgoogle-news

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın yarın başlayacak elemelerinde 3 Türk tenisçi mücadele edecek.

Türkiye adına tek kadınlarda Çağla Büyükakçay ve Pemra Özgen, tek erkeklerde ise Cem İlkel'in korta çıkacağı Avustralya Açık'ın 10-13 Ocak'ta oynanacak eleme müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirildi.

Klasmanın 178. basamağında bulunan Çağla Büyükakçay, ilk tur maçı için yarın korta çıkacak. Milli tenisçi, 15 yaşındaki Andorralı raket Victoria Jimenez Kasintseva ile karşı karşıya gelecek.

Tek kadınlarda 212. sırada yer alan Pemra Özgen, ilk turda Ukraynalı dünya 163 numarası Anhelina Kalinina ile kozlarını paylaşacak. Tek erkeklerde ise 219. basamakta bulunan Cem İlkel’in ilk turdaki rakibi elemelerin 26 numaralı seribaşı Alman Peter Gojowczyk olacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eleme müsabakalarına bu sene kadınlarda Dubai, erkeklerde ise Doha ev sahipliği yapacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle