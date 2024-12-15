AVS - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler ve canlı yayın bilgisi!

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Portekiz Ligi’nde bu akşam AVS ile Benfica karşı karşıya geliyor. Ligde şampiyonluğa oynayan Benfica, her hafta oynadığı karşılaşmalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün oynaması sebebiyle maçlar Türk sporseverler tarafından da dikkatle takip ediliyor. Peki, AVS - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AVS - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz Ligi’nde bu akşam AVS - Benfica mücadelesi ekranlara geliyor. Estadio do CD das Aves Stadyumu'nda oynanacak AVS – Benfica maçı saat 21.00’da başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Portekiz Süper Lig'inde Benfica, liderlik için yarışıyor. Çıktığı her maçtan galip bir şekilde ayrılmak istiyor. 2 maç eksiğiyle 31 puanı bulunan Benfica’nın ligin 1.si Sporting Lizbon ile 5 puan farkı bulunuyor.

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MUHTEMEL 11’LER

AVS:

Simao; Rodriguez, Castro, Roux; Fonseca, Mendonca, Silva, Afonso; Mercado, Luis, Piazon

Benfica:

Trubin; Bah, Otamendi, Araujo, Aursnes; Luis, Kokcu; Di Maria, Cabral, Pavlidis, Akturkoglu