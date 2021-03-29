Avrupa'yı korku sardı: "Türkler şaka yapmıyor"

2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 2. maçlar dün tamamlanırken, en parlak başlangıcı yapan ülke Türkiye oldu. G Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında Hollanda’yı 4-2’lik skorla dize getiren A Milli Takımımız, önceki gün de Erling Haaland ve Alexander Sörloth’tan kurulu forvet hattıyla herkese korku salan Norveç’i 3-0 mağlup etti. Ay yıldızlı ekibimizin bu muhteşem performansı sadece Türkiye’de değil, tüm Avrupa basınında manşetlere çıktı. Teknik direktör Şenol Güneş ile oyunculara övgü yağdırılan haberlerde çarpıcı yorumlar yapıldı.

NORVEÇ: GERÇEK BiR DERS VERDiLER

VG gazetesi, “Bundan daha kara gece olamaz” başlığıyla paylaştığı haberde, Haaland ve Odegaard gibi yıldızların A Milli Takımımız karşısında söndüğü ifade edildi. Aftenposten, “Türkiye karşısında hayal kırıklığı” manşetini attığı maç haberinde, ay yıldızlı ekibin kontrataklarla Norveç defansını “paramparça ettiğini” yazdı. Devlet televizyonu NRK ise “Norveç’e gerçek bir ders” başlığını kullandı.

HOLLANDA: TÜRKLER KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ

Kamu yayın kuruluşu NOS, “Türkiye, Norveç’i de geçti ve Portakalların grubunda lider” başlığını verdiği haberinde, Türk Milli Takımı’nın Hollanda karşısındaki 4-2’lik galibiyetin ardından, Norveç’i de rahat bir şekilde 3-0 mağlup ettiği belirtildi. Algemeen Dagblad gazetesi, “Türkiye bu sefer Norveç’i küçük düşürdü” başlığını atarak, Türkiye’nin, Dünya Kupası elemelerinde ikna edici bir şekilde ikinci maçını da kazandığını aktardı. “Türkiye Portakalların grubunda Norveç’e karşı da etkiledi: 3-0” başlığını atan De Telegraaf ise ay yıldızlı ekibimizin, Norveç’i zorlanmadan yendiğini ifade etti.

iTALYA: TÜRKiYE KORKUTUCU

CORRiERE dello Sport, millilerimizin 3-0’lık Norveç galibiyetini, “Bu Türkiye gerçekten korkutucu” başlığıyla duyurdu. Milli takımın, 11 Haziran’da EURO 2020’nin açılış maçında İtalya ile oynayacağına dikkat çekilen haberde, Türkiye’nin Hollanda’nın ardından Norveç’i de yenerek ‘uçuşa geçtiği’ belirtildi. Tuttosport gazetesi de “Norveç karşısında süper Türkiye” başlığı ile ay yıldızlıların, Hollanda’nın ardından Norveç’i 3-0 yenerek ses getiren bir galibiyet aldığını yazdı.

ALMANYA: HAALAND iÇiN ACI VERiCi

Kicker dergisi, “Ozan Tufan Norveç’e karşı parladı” başlığını kullanırken, zaferin anahtarının sağlam bir savunma ve fırsatları soğukkanlı bir şekilde değerlendirme olduğu belirtildi. Bild gazetesi “Haaland’a karşı galibiyet. Türkiye Dünya Kupası’nı hayal ediyor” başlığıyla duyurduğu haberde, ay yıldızlı ekibimizin daha önce de Hollanda’yı 4-2 yendiği hatırlatıldı. Haber kanalı NTV “Haaland da Türkiye’yi durduramadı” başlığını kullanırken, Sportbild dergisi ise “Haaland ve Norveç için acı yenilgi” ifadesini kullandı.

iSPANYA: OZAN VE ÇAĞLAR’I iZLEDiK

Marca gazetesi, “Türkiye, Haaland ve Odegaard’lı Norveç’i La Rosaleda’ya gömüyor” başlığını atarak, “Türkler durdurulamaz şekilde yoluna devam ediyor” yorumunu yaptı. AS gazetesi de “Haaland ve Odegaard’ı izlemeye gittik ama karşımıza Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü çıktı” diye yazdı.

KARADAĞ: NORVEÇ’i DE YIKTILAR

Vijesti gazetesi, “Türkiye Norveç’i yıktı” başlıklı haberinde, Haaland ve takımının Karadağ deplasmanına büyük bir baskı altında geleceği kaydedildi. Haberde, “Türkiye önce İstanbul’da Hollanda’yı şaşırttı, ardından Malaga’da Norveç’i yıktı” dedi.

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