Avrupa'ya taraftarlık dersi veren Türkler

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Almanya'da sadece Türkler’i değil, diğer ülkelerin taraftarlarını da yakından görüp izleme şansı bulduk. Bir kere şunu kafamıza yazalım; hiçbiri biz Türkler kadar kalabalık ve renkli değil. Biz, gerek coşkumuzla ve gerekse tribün organizasyonumuzla hepsinden fersah fersah iyiyiz. Şöyle ki...

1- Maçlara gelen taraftar sayısı yönünden ev sahibi Almanya ile kafa kafaya yarışıyoruz, hatta geçiyoruz.

2- Her maç öncesinde yapılan taraftar yürüyüşlerimiz tam bir şenlik havasında. Onbinlerce Türk ellerinde bayraklarla şarkılar, marşlar söyleyerek stada gidiyor. Böyle bir organizasyonu bizden başka yapan da yok zaten.

3- Maçlarımızın oynandığı stadın çevresinde kemençe eşliğinde horon tepenler de var, davul-zurna ile halay çeken de... Diğer ülkelerden sadece İskoçlar’ın gaydasını görüyorsunuz.

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4- Taraftarlarımızın düzenli tezahürat yapmaları için Antalyaspor’un amigosu Recep Güler’i Almanya’ya götüren TFF, buradaki Türk dernekleriyle de iş birliği yapıp, maçlara davulcular da getiriyor. Özellikle davulcularımız o kadar çok ses getirdi ki, Bild gazetesi bile manşet yaptı. Türkiye, bu özelliğiyle de tek.

SUS VE SEYRET BİZİMKİLERİ

Bizim Çocuklar’ın EURO 2024’te çeyrek finale yükselmesi sadece Türkiye’de değil, Türkler’in yaşadığı tüm Avrupa şehirlerinde büyük coşku yarattı. Almanya’da, başta maçın oynandığı Leipzig olmak üzere Berlin, Hamburg ve Köln gibi onlarca kentte yüzbinlerce gurbetçimiz, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokakları karnaval alanına çevirdi. Türk bayraklarıyla süsledikleri arabalarıyla caddelerde konvoylar oluşturan Türkler’in mutluluğu görülmeye değerdi. Tabii yaşananlar bu tür manzaralara pek alışık olmayan Almanlar için bir hayli oluyor. Zira normal şartlarda Almanya’nın sokaklarında saat 21.00’den sonra pek kimseyi göremezsiniz. Ama mevzu Türk Milli Takımı ve zaferleri olunca bütün kurallar yerlebir oluyor ve Almanlar şaşkınlık ve hayranlıkla seyrediyor.

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LİDERLİĞİ ŞİMDİLİK STAT FARKIYLA ALMANLARA KAPTIRDIK

Grup maçlarında 130 bin seyirci ile ev sahibi Almanya’dan (125 bin) bile daha fazla taraftar toplayan Türkiye, son 16 turunda birinciliği ‘stat farkıyla’ ev sahibine kaptırdı. Biz, Avusturya maçını 41 bin kişilik Leipzig Stadı’nda oynadık, Almanlar ise 80 bin kişilik BVB Dortmund’da. Her iki takımın taraftarlarının statların 3’te 2’sini doldurduğunu dikkate alırsak, seyirci sıralamasında Almanlar’ın şu an itibariyle lider olduğunu söylemek mümkün (175 bin-155 bin).

Ama turnuva sürüyor. Çeyrek finallerde biz, Hollanda ile 72 bin kişilik Berlin Olimpiyat Stadı’nda karşılaşacağız; Almanlar ise İspanya maçını 60 bin seyirci kapasiteli Stuttgart Arena’da oynayacak.

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ALMANLAR YİNE RAKİBİMİZİ DESTEKLEDİ

Portekiz ile oynadığımız maça gelen Almanlar'ın hemen hepsi rakibimizi desteklemişti. Sebebini sorduğumuzda; "Türkler'i severiz ama biz Ronaldo'ya hayranız, o yüzden Portekiz'i tutuyoruz. Zaten maça da onu izlemek için geldik" cevabını vermişlerdi.

Almanlar önceki günkü maçta da Avusturya’nın yanındaydı. Birinci sebebi, iki ülke halklarının tarihsel yakınlığı, ikincisi ise Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Ralf Rangnick’in bir Alman olmasıydı.

'ZIR DELİYİZ BİZ' DEYİNCE KOPAN MİLLET

Avusturya maçından sonra zafer kutlaması için Almanya yollarına dökülen Türkler’in arabalarında en çok çalınan şarkı, açık ara farkla Tarkan’ın 2002 Dünya Kupası’ndaki milli takım için yazıp bestelediği Bir Oluruz Yolunda. Hele hele şarkının ‘Bilirsin Zır Deliyiz’ nakaratına sıra gelince millet resmen kopuyor! Ayten Alpman’ın, her duyduğumuzda yüreğimizi cız ettiren muhteşem şarkısı Memleketim, gurbetçilerimizin ikinci favorisi. Üçüncü sırayı Norm Ender’in Parla Hilal Ve Yıldızım alırken, Mehter Marşı dördüncü basamakta.

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BİZİ SADECE 'TEK TİP KIYAFET'tE GEÇEBİLİYORLAR

Şampiyonada karşılaştığımız rakipler içinde hem sayısal hem de organizasyon yönünden en iyi taraftarlar Avusturyalılar’dı. Hemen hepsi tek tip forma giyen ve hep bir ağızdan tezahürat yapan Avusturyalılar 41 bin kişilik stadın 3’te 1’ini doldurdu. Çekler de tek tip kıyafetleri ile bizlerden olumlu not aldı. Zaten bu iki ülkenin Türk taraftarlardan daha iyi diyebileceğimiz tek özelliği buydu. Şampiyonadaki diğer rakiplerimizden Portekizliler vasat, Gürcistan ise zayıftı.