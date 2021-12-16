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"Avrupa’ya gitmeyi istiyoruz..."

#Hatayspor#Lütfü Savaş#Anadolu Kulüpleri
Avrupa’ya gitmeyi istiyoruz...

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, bu sezon ligde ilk 10 sırayı hedeflediklerini ancak Avrupa’ya gitmeyi de istediklerini söyledi.

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Spor Toto Süper Lig’de 16 hafta itibari ile 29 puanla üçüncü sırada yer alan Hatayspor, hafta sonunda Trabzonspor’un konuğu olacak. Ligde son haftalarda istediği sonuçları alamamasına rağmen, Altay galibiyeti ile sıralamadaki konumunu koruyan bordo-beyazlı ekip, çalışmalarını sürdürüyor.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş iki yıllık süreçte takımın performansından memnun olduğunu ve Trabzonspor maçından galibiyet almak istediklerini belirterek, “bizim Süper Lig’de ikinci yılımız. Bu iki yıl içerisinde performans olarak takımımızın bütününden memnunuz. 29 puanımız var, üçüncü sıradayız. Tabi bu yıl ilk 10’u hedefleyerek lige başladık. Şu anda ilk 10’un içerisindeyiz ama takımı her ne kadar destekliyor, sahipleniyorsak da ben de bir taraftarım. Takımızın en üst yerde kalması beni de onurlandırır. Tabi ilk 10’u hedefledik ama Avrupa’ya gitmeyi de istiyoruz. Bu hafta önemli bir maç var, dört büyüklerden biri ile liderle oynayacağız. Şu ana kadar ligde bir mağlubiyeti oldu. Biz de geçen son dört maçta istediğimiz performansı sahaya koyamamıştık ama son Altay maçında çok eksik olmasına rağmen güzel bir oyun ile galibiyetle ayrıldık. Biz takımımıza güveniyoruz, Trabzon’dan da en iyi şekilde sonuç alıp dönmek istiyoruz. Trabzon büyük camia, şampiyonlukları var ve şu anda lider ama biz de bu ligin flaş takımlarından bir tanesiyiz. Oradaki hiçbir sonucun bize sürpriz gelmemesi lazım” dedi.

Transferde hem yerli hem de yabancı konusunda çalışmalarının sürdüğünü belirten Savaş, “Hocamız ve teknik ekip şu anda transfer konusunu çalışıyor. Hem yerli hem de yabancı konusunda çalışmaları var. Tabi ki transfer sezonu başlamadan bunu çok konuşmak doğru değil. 3 tane önemli ve zorlu maçımız var. Bu maçlar öncesinde bizim isim ve mevki konuşmamız futbolcularımızın motivasyonunu bozar. 3 maç bittikten sonra hocamız ne diyorsa onu yapacağız ama bunun dışında çalışma da devam ediyor. Transfer sadece transfer sezonu açıldığı zaman yapılmaz, ondan önce onun ayak izlerini görme şansınız var. Ama bunu dışarıya hissettirmeden yaparsınız. Şu bir gerçek ki, Türkiye’de geçen sene ve bu senenin başında düşecek takımlar arasında ilk sayıyorlardı bizi. Şimdi saymaz oldular, bu da bizim için başarı açısından göstergedir. Bundan sonra da ilk 5 ve 10’a oynamaya devam edeceğiz” dedi.

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Lütfü Savaş, Boupendza’yı anlaşılması halinde kontratı ile kadrolarına katmak isteyebileceklerini dile getirerek, “Boupendza’nın kiralık gelme gibi bir durumu yok. Gelecekse burası onun yuvasıdır, gelir kontrat yapar ve kontratlı futbolcumuz olur. Biz ilk sene kiralık futbolcu çok aldık. Tabi bunun da sebepleri var, burayı herkes savaş bölgesi zannedip gelmekten imtina ediyordu. İkna edemediğimiz bazı futbolcuları kiralık almak zorunda kaldık. Ama bu sene dışarıdan pek kiralık futbolcu almadık. Hepsi bizim kontratlı futbolcumuz. Tabi çok klas bir futbolcu Boupendza, biz onu Katar’a vermiştik. Kendi ekonomik anlamda bizim de kabul edeceğimiz bir şekilde buraya gelebiliyorsa biz onun kontratlı futbolcumuz olmasını isteriz. Kiralık konusunda bir çalışmamız yok. Onunla görüşen insanlarla konuştuğumuz kadarı ile orada mutlu olmadığını ifade ediyormuş. Ama Hatayspor’a gelme şartları kiralık değil, kontratlı futbolcumuz olması dahilinde geçerli olabilir” açıklamasını yaptı.

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#Hatayspor#Lütfü Savaş#Anadolu Kulüpleri

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