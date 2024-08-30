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Avrupa'ya Fenerbahçe damgası!

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#Avrupa Kupaları#Fenerbahçe#Beşiktaş
Avrupaya Fenerbahçe damgası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 07:00

Avrupa kupalarında 2015-16 sezonundan bu yana ülkemizi temsil eden takımların ortaya koyduğu performans dikkate alındığında Fenerbahçe, en başarılı kulüp olarak öne çıktı.

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beIN Sports’un yaptığı araştırmaya göre sarı lacivertliler, söz konusu 10 sezonda Avrupa’da en çok maç yapan (84) takım olurken, bunların 42’sini kazandı ve 19’unu mağlubiyetle kapattı.

FENERBAHÇE %50, BEŞiKTAŞ %38.5

Fenerbahçe’nin galibiyet oranı yüzde 50’ye ulaşırken, ikinci sırada Beşiktaş geldi. Siyah beyazlılar 65 maçta 25 galibiyet, 15 beraberlik, 25 mağlubiyet alırken galibiyet oranı yüzde 38.5 olarak gerçekleşti.

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ANKARASPOR'UN ORANI %57.7

Galatasaray, 57 karşılaşmanın 16’sını kazanarak yüzde 28.1 galibiyet oranı tuttururken, 17 maçı berabere tamamladı, 24 kez sahadan yenik ayrıldı. Trabzonspor da 33 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik, 16 yenilgi ile yüzde 30.3 galibiyet oranına ulaştı. 10 sezonluk periyotta 10 ve üzeri karşılaşma oynayıp en fazla galibiyet oranı yakalayan takım ise Ankaraspor. 14 maçın 8’ini kazanan, diğerlerinde 3’er beraberlik ve mağlubiyet alan başkent ekibinin galibiyet yüzde 57.7 oldu.

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Avrupaya Fenerbahçe damgası

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#Avrupa Kupaları#Fenerbahçe#Beşiktaş

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