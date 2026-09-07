Avrupa’nın sultanları! Turnuvayı domine ettik... Şampiyonluğun ardındaki kritik hamleler nelerdi?

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Türk voleybolunun altın çağında bir kez daha tarih yazıldı. Filenin Sultanları, Avrupa’nın en büyüğü olduğunu yeniden kanıtlayarak zirvedeki yerini perçinledi. 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde, ev sahibi olmanın muazzam avantajını arkasına alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Sinan Erdem Spor Salonu’nu dolduran on binlerce coşkulu taraftarın nefes kesen desteğiyle İtalya karşısında unutulmaz bir zafere imza attı.

Büyük bir gerilim ve taktik savaşına sahne olan dev finalde ay-yıldızlılar, rakibine ilk seti 16-25 kaybetmesine rağmen geri dönmeyi bildi ve ikinci seti 25-22 kazanarak durumu eşitledi. Üçüncü sette İtalya'nın dominasyonuyla 12-25 yenik düşen ve 2-1 geriye gerileyen Milliler, pes etmeyen ruhunu bir kez daha sahaya koydu. Dördüncü seti 25-21 alarak maçı uzatma setine taşıyan Filenin Sultanları, karar setinde sergilediği muazzam blok savunması ve hücumdaki etkili oyunuyla seti 15-10, maçı da 3-2 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Bu görkemli zafer, takıma sadece Avrupa şampiyonluğunu kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları biletini de doğrudan getirdi.

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TURNUVA BOYUNCA TEK YENİLGİ ALDIK

Millilerimiz turnuva boyunca sadece tek bir yenilgi aldı. A Grubu’nda Letonya, Slovenya, Macaristan ve Almanya engelini rahat geçen takımımız, gruptaki tek mağlubiyetini Polonya karşısında yaşadı. Ancak eleme turlarıyla birlikte ritmini tam anlamıyla bulan Sultanlar, son 16 turunda Azerbaycan’ı 3-0, çeyrek finalde yeniden karşılaştığı Almanya’yı 3-1 mağlup etti. Yarı finalde ise ezeli rakibi Sırbistan karşısında adeta gövde gösterisi yaparak sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Toplamda çıktığı 9 maçta 8 galibiyet elde eden Başantrenör Daniele Santarelli’nin öğrencileri, turnuvayı zirvede tamamlamayı başardı.

DÜNYAYI KASIP KAVURAN BİR DOMİNASYON

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Bu şampiyonluk, Türk voleybolu için tekil bir başarı değil, 2023 yılında temelleri atılan ve dünyayı kasıp kavuran bir dominasyonun devamı niteliğindeydi. Hatırlanacağı üzere Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde de yine Sırbistan ile tarihe geçen bir final oynamış ve Belçika’nın Brüksel kentinde karar setine giden maçı 3-2 kazanarak tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti. 2023’teki o ilk zafer; Milletler Ligi (VNL) ve Dünya Kupası şampiyonluklarıyla taçlanarak Türkiye’yi dünya sıralamasının 1 numarasına taşımıştı.

2026 yazında kendi evinde, taraftarıyla bütünleşerek üst üste ikinci kez CEV Avrupa Şampiyonu olan ay-yıldızlı ekibimiz, bu kupayla birlikte Daniele Santarelli yönetimindeki beşinci kupasını müzesine götürdü ve Türk sporu tarihine altın harflerle kazınan bir dönemin mimarı olmaya devam etti.

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KIRILMA NOKTASI: KÖŞE ROTASYONLARI VE MÜCADELE RUHU

İtalya karşısında iki kez geriye düşülmesine rağmen maçı karar setine taşıyarak 15-10’luk skorla zafere ulaşan Filenin Sultanları’nda, galibiyeti getiren en kritik hamlelerin oyuna sonradan dahil olan isimler olduğunu söyleyen efsane kadronun unutulmaz kaptanı Esra Gümüş Kırıcı, teknik ekibin ve oyuncuların sahadaki hamlelerini şu sözlerle değerlendirdi:

"Sıkıştığımız ve daraldığımız noktada köşelerden yaptığımız rotasyon, yani özellikle Derya ve Yaprak’ın oyuna dahil olması takımı hareketlendirdi. Agresif kimliğimize geri döndük diyebilirim. Üçüncü seti kaybetsek bile mücadele edersek maçı alabileceğimize inandık. Zaten Filenin Sultanları’nın kimyasında pes etmek yok. Karşımıza hangi rakip gelirse gelsin son topa kadar mücadele eden bir takımız. Dün de yapılan hamlelerle takımdaki mücadele gücü yeniden canlandı."

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"SEYİRCİ BASKISI İTALYA’YI HATAYA ZORLADI"

Tribünlerdeki atmosferin ve taraftar desteğinin galibiyetteki rolüne dikkat çeken Gümüş, taraftarın rakip üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu belirtti:

"Burada seyirci faktörü de çok önemliydi, müthiş bir atmosfer vardı. Filenin Sultanları agresif oynamaya başlayınca salon da rakip takımı baskı altına aldı. Seyircimiz ve atmosfer muhteşemdi. Seyirci de takımla birlikte daha canlıydı ve rakip takımı hataya zorladığı anlar oldu. İtalya çok tecrübeli bir takım olabilir ancak o seyirci önünde ve o atmosferde oynamak, maçın başından sonuna kadar aynı psikolojik istikrarı korumak hiç kolay değildi."

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VARGAS’IN DUYGUSAL ANLARI VE TAKIMIN KENETLENMESİ

Maçın üçüncü setinde kendi performansından memnun kalmayarak set arasında duygusal anlar yaşayan Melissa Vargas’ın bu durumunun takımı olumsuz etkilemediğini, aksine bir kenetlenme sağladığını vurgulayan Gümüş, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi ülkemizde İstiklal Marşı’mızı okuyup altın madalyayı boynumuza takmayı çok istiyorlardı. Karşımızdaki rakip ne kadar kuvvetli olursa olsun inançla sahaya çıktılar. Vargas da hassas ve lider bir oyuncu. Güçlü fiziğinin altında çok naif bir karakteri var. Takımına istediği kadar yardım edemediğini düşündüğü için üzüldü. Ancak o duygusal andan ve rahatlamadan sonra arkadaşları da ona destek oldu. Dördüncü setteki o kenetlenme, Vargas’ın tekrar oyun hakimiyetini alması ve giren-çıkan herkesin katkısıyla tie-break setinde galibiyete ulaştık."

"BU BAŞARILAR TESADÜF DEĞİL, KALICI OLDUĞUMUZU İSPATLADIK"

2023’teki Sırbistan zaferinin ardından 2026’da gelen bu ikinci Avrupa şampiyonluğunun Türk voleybolunun dominasyonunu kanıtladığını belirten eski milli voleybolcu, başarının arkasındaki emeğe değindi:

"Üst üste gelen bu ikinci şampiyonluk, özellikle de son olimpiyat ve dünya şampiyonu İtalya gibi bir takıma karşı alınması, başarıların tesadüf olmadığını gösteriyor. Bu elit seviyeyi koruyabilmek kolay değil. Başta federasyonumuz ve kulüplerimiz olmak üzere büyük bir emek var. Filenin Sultanları artık bu seviyeleri oynamayı bilen ve kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım. Dünya voleybolunda kalıcı olduğumuzu tüm dünyaya ispatladık."

2028 LOS ANGELES OLİMPİYATLARI İÇİN BÜYÜK AVANTAJ

Şampiyonlukla birlikte 2028 Los Angeles Olimpiyatları vizesinin şimdiden alınmasının antrenör Daniele Santarelli ve ekibine büyük bir konfor sağlayacağını belirten Gümüş, sürecin kadro planlamasına etkisini değerlendirdi:

"Olimpiyat biletini iki yıl öncesinden almak muhteşem bir şey. Bu durum takımı ve antrenörü psikolojik olarak çok rahatlatacaktır. Dünya sıralaması stresinden uzak olunacağı için antrenörün elinde farklı seçenekleri deneme imkânı olacak. Yetenekli genç oyunculara kadroda daha fazla yer verilebilir ve daha rahat bir hazırlık dönemi geçirilebilir."

EBRAR NEDEN KADRODA DEĞİLDİ?

Turnuva kadrosunda yer almayan Ebrar Karakurt hakkında da açıklama yapan Esra Gümüş, başarılı voleybolcunun kemik ödemi sebebiyle tedavi olduğunu söyledi.

Gümüş, “Ebrar’ın sakatlığı ve kemik ödemi nedeniyle ağrıları vardı. İleriye dönük korunması amacıyla, tedavi sürecini kulübünde geçirmesi için turnuva kadrosuna alınmadığını biliyoruz. Ebrar, Türk voleybolu için çok önemli bir karakter ve yokluğunda takım arkadaşlar elinden gelenin en iyisini yaparak boşluğunu doldurdu” dedi.