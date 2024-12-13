Avrupa’nın kralları Yunus Akgün ve Dries Mertens

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Galatasaray, Malmö deplasmanında UEFA Avrupa Ligi’nde ilk 8’e kalma yolunda dev bir adım atarken Yunus Akgün ve Dries Mertens, Kupa 2’ye isimlerini altın harflerle yazıyor. 56. dakikada takımının ağları havalandıran Yunus Akgün bu sezon Avrupa Ligi’ndeki gol sayısını 5’e çıkarken krallık yarışında Ferencvaros’lu Barnabas Varga ile birlikte zirvede yer alıyor. 24 yaşındaki futbolcu, İsveç ekibinden önce bu sezon PAOK, Rigas, Eflsborg ve Tottenham karşılaşmalarında gol sevinci yaşamayı başardı.

ÜST ÜSTE 4 MAÇTA 5 ASiST

Yunus’a gol pası veren Dries Mertens de Avrupa Ligi tarihinin en çok asist yapan oyuncusu olmayı başardı. Toplamda 17 asiste ulaşan Belçikalı yıldız, Manchester United’lı Bruno Fernandes ve kariyerine nokta koyan Çek futbolcu Borek Dockal’ı geçerek zirveye çıkmayı başardı.

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37 yaşındaki Mertens ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon üst üste 4 maçta 5 asist yapmayı da başardı.