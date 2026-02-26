Avrupa'nın kralı Victor Osimhen: Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırdı!

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme rövanş maçında deplasmanda İtalyan ekibi Juventus'a uzatmalara giden maçta 3-2 mağlup oldu.

İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar adını son 16 turuna yazdırdı.

Temsilcimize turu getiren golleri uzatmalarda Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.

OSİMHEN'DEN TARİHİ REKOR

Nijeryalı golcü, karşılaşmanın 105+1. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın pasında ceza sahası sol çaprazında topu ağlara gönderdi.

Attığı bu kritik golle takımını üst tura taşıyan Osimhen, sarı-kırmızılıların tarihine de geçti.

Juventus ağlarına havalandırarak Avrupa kupalarındaki gol sayısını 13'e yükselten Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu.

27 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde 7. golünü kaydetti. Bu sezon Süper Lig'de de 9 gol atan Osimhen, toplamdaki gol sayısını 16'ya çıkardı.

Haberin Devamı

MAÇIN OYUNCUSU OSIMHEN

Victor Osimhen, sergilediği performansla "Maçın Oyuncusu" seçildi.

120 dakika sahada kalan Victor Osimhen, Juventus kalesinde çektiği 6 şutun 5'inde isabet buldu. 1 de kilit pasla ön plana çıkan Nijeryalı yıldız, savunma katkısıyla da dikkat çekti. 3 uzaklaştırmada bulunan yıldız oyuncu, girdiği 13 ikili mücadelenin 5'inden galip ayrıldı ve 6'da 3 hava topu kazandı.

İşte Osimhen'in Juventus maçı performansı;

Dakika: 120

Topla buluşma: 39

Gol: 1

Şut: 6

İsabetli şut: 5

Pas: 15/10 (%67)

Uzun pas: 1/2

Kilit pas: 1

Çalım: 1/3

Uzaklaştırma: 3

İkili mücadele: 13/5

Hava topu: 3/6

Aldığı faul: 1

Sahipsiz top kazanma: 4

"GALATASARAY TARAFTARI BU MUTLULUĞU SONUNA KADAR HAK EDİYOR"

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan gecenin kahramanı Victor Osimhen, "Bu maç baştan itibaren hayal kırıklığına uğrattı. Juventus'u tebrik ederiz, bizi çok zorladılar. 10 Kişi bile çok zorladılar ve 2 gol attılar. Golümden ve yaptıklarımdan mutluyum. Çalışmamız gereken çok şey olduğunun farkındayız. Juventus'u kazanmayı hak etti ama biz de turu hak ettik. En zor anda bile taraftar yanımızdaydı. Galatasaray taraftarı bu mutluluğu sonuna kadar hak ediyor. Gerideyken bile bize destek olmayı bırakmadılar. Onlar sayesinde turu atladık diyebiliriz. Onların desteğine çok ihtiyacımız var ve her adımda yanımızda olacaklarına eminiz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı