Avrupa'nın konuştuğu transfer! Yılın bombasını duyurdu, Haaland...

Spor Arena Dış Haber | Manchester City, sezon sonunda Arjantinli yıldız Sergio Agüero'nun takımdan ayrılacağını açıkladı. Agüero, City formasıyla 384 maça çıkarken 257 gol atarak Premier Lig tarihinin en golcü oyuncuları arasına girmişti.

Agüero'nun Manchester City'den ayrılışı İngiltere'de şok etkisi yaratırken transfer piyasasının gözde ismi Erling Haaland, böylece Manchester City'nin radarına daha güçlü bir şekilde girdi.

AGÜERO YERİNE HAALAND

İngiliz basını Manchester City'nin Agüero'nun boşluğunu Erling Haaland ile doldurmak istediğini belirtirken Pep Guardiola'nın da bu transfere oldukça sıcak baktığı kaydedildi.

RONALDINHO, DECO, ETO'O ÖRNEĞİ

İngiliz gazeteci Chris Sutton, ''Agüero kararı yüzünden Pep Guardiola'ya kızamazsınız, onun her zaman bir planı vardır. 2008 yılında Barcelona'dayken Ronaldinho, Deco ve Samuel Eto'o planları arasında yoktu. O sezon Barcelona'da 3 kupa birden kazandı ama! Büyük kararlar almaktan çekinmeyen bir adam. Sergio Agüero, son 10 yıldır Manchester City'nin starıydı. Şimdi takımın starı ise Erling Haaland olabilir. Agüero kararından sonra artık bu bana çok yakın geliyor.'' sözlerini kullandı.

180 MİLYON EURO İSTENMİŞTİ

Borussia Dortmund, 20 yaşındaki Norveçli golcü için 180 milyon euro bonservis değeri belirlemişti. Real Madrid, Barcelona ve Chelsea'nin de ilgilendiği Haaland için Manchester City'i bu transferde dev rakipler bekliyor.

AGÜERO'NUN YENİ DURAĞI BARCELONA

Öte yandan sezon sonu takımdan ayrılacak Sergio Agüero'nun yeni sezonda Barcelona'ya transfer olabileceği iddia ediliyor. Luis Suarez sonrası forvet pozisyonunda aradığını bulamayan Barcelona'nın bu boşluğu Agüero ile kapatmak istediği söyleniyor.

HEYKELİ DİKİLİYOR!

Ayrıca Manchester City, Etihad Stadı'nın önüne David Silva, Vincent Kompany ve Sergio Agüero'nun heykelini dikmeyi düşünüyor. İngiliz ekibi, kulübün efsane futbolcuları arasında yer alan bu üç ismi böylece ölümsüzleştirmek istiyor.