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Avrupa'nın en süperi Fenerbahçe

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Fiba Süper Kupa
Avrupanın en süperi Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 07:00

Sarı lacivertliler, üst üste 2. kez FİBA Süper Kupa’nın sahibi oldu. Beşiktaş’tan Elif, Winterburn ve Hillsman’ın parladığı ilk yarıyı 37-33 yenik kapatan Fenerbahçe Opet, ikinci devrede Meesseman, Sevgi, Williams ve Atkins gibi yıldızlarının başarılı performanslarıyla galibiyete ulaştı.

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FiBA Kadınlar Süper Kupa’da şampiyonluğu Fenerbahçe Opet kazandı. Sarı lacivertliler, tarihte ilk kez iki Türk takımının karşı karşıya geldiği maçta Beşiktaş’ı 79-63 yenerek üst üste 2. kez mutlu sona ulaştı. Önceki gün 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra taraftarların sahaya yabancı madde atmasından dolayı durdurulan ve ertelenen maç, dün kaldığı yerden devam etti. Başa baş geçen ve 16-16 biten ilk periyotta Fenerbahçe pota altında Badiane ile, Beşiktaş da Mühl’ün dış atışlarıyla skor üretti.

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İLK YARIDA BEŞİKTAŞ ÜSTÜNDÜ

İkinci periyotta Elif Bayram, Hillsman ve Winterburn’ün hem savunma hem de hücumdaki etkili oyunlarıyla rakibine üstünlük kuran siyah beyazlılar, devreyi 37-33 önde kapattı. 3. çeyrekte daha organize ve hırslı oynayan Fenerbahçe, Williams, Sevgi, Atkins ve Meesseman’ın skorer oyunlarıyla 4. çeyreğe 55-51 önde girdi. Son bölümde yorulup oyundan düşen rakibi karşısında Sevgi, Williams, Meesseman ve Badiane’ın skorer oyunlarıyla farkı giderek açan sarı lacivertli takım, mücadeleyi 79- 63 kazanarak FIBA Kadınlar Süper Kupa’nın sahibi oldu.

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Fiba Süper Kupa

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