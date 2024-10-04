Avrupa'nın en süperi Fenerbahçe

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FiBA Kadınlar Süper Kupa’da şampiyonluğu Fenerbahçe Opet kazandı. Sarı lacivertliler, tarihte ilk kez iki Türk takımının karşı karşıya geldiği maçta Beşiktaş’ı 79-63 yenerek üst üste 2. kez mutlu sona ulaştı. Önceki gün 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra taraftarların sahaya yabancı madde atmasından dolayı durdurulan ve ertelenen maç, dün kaldığı yerden devam etti. Başa baş geçen ve 16-16 biten ilk periyotta Fenerbahçe pota altında Badiane ile, Beşiktaş da Mühl’ün dış atışlarıyla skor üretti.

İLK YARIDA BEŞİKTAŞ ÜSTÜNDÜ

İkinci periyotta Elif Bayram, Hillsman ve Winterburn’ün hem savunma hem de hücumdaki etkili oyunlarıyla rakibine üstünlük kuran siyah beyazlılar, devreyi 37-33 önde kapattı. 3. çeyrekte daha organize ve hırslı oynayan Fenerbahçe, Williams, Sevgi, Atkins ve Meesseman’ın skorer oyunlarıyla 4. çeyreğe 55-51 önde girdi. Son bölümde yorulup oyundan düşen rakibi karşısında Sevgi, Williams, Meesseman ve Badiane’ın skorer oyunlarıyla farkı giderek açan sarı lacivertli takım, mücadeleyi 79- 63 kazanarak FIBA Kadınlar Süper Kupa’nın sahibi oldu.