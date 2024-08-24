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Avrupa'nın en değerli işsizleri

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Rabiot#Yusuf Yazıcı
Avrupanın en değerli işsizleri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 07:00

Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer dönemi 30 Ağustos'ta bitiyor ancak birçok yıldız boşta ve henüz kulüp bulmuş değil.

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Avrupa’nın 5 büyük liginde transfer döneminin tamamlanmasına kısa bir süre kalırken sözleşmelerinin tamamlanmasının ardından boş durumda bulunan birçok yıldız futbolcu henüz takım bulamadı.

ADRIEN RABIOT ZİRVEDE

Transfermarkt’a göre boşta olan futbolcular arasında 35 milyon Euro değerindeki Adrien Rabiot ile piyasa değeri 25 milyon Euro olan Mario Hermoso dikkat çekiyor. Bu oyuncuları aralarında milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı’nın da bulunduğu 10’ar milyon Euro’luk değerleriyle dikkat çeken Memphis Depay, Anthony Martial, Andre Gomes de bulunuyor.

SZCZESNY DE BOŞTA

Juventus’la yolları ayrılan kaleci Szczesny, Monaco’ya veda eden Ben Yedder, Liverpool ile kontratı sona eren Joel Matip, Dortmund sonrası kulüp bulamayan Mats Hummels de henüz kimse ile anlaşmadı.

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Avrupanın en değerli işsizleri

 

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#Transfer#Rabiot#Yusuf Yazıcı

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