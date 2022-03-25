Avrupa’nın en büyük “oyun evi” projesi FUTHOUSE açıldı

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Son dönemde hem yurt içinde hem de yurt dışında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Futbolist, Türkiye’deki oyun dünyasının gelişimi için çok önemli bir adım attı. Red Bull’un desteklediği ve bünyesinde 10 profesyonel takım bulunduran Futbolist, Avrupa’nın en büyük gaming tesisi olan FUTHOUSE’u hayata geçirdi. Türkiye’ye dünya şampiyonlukları getirmeyi hedefleyen Futbolist’in ülkemiz ekosisteminin hizmetine sunduğu bu yeni tesisi, esporun ve Türk esporcuların gelişimine katkı sağlarken, yeni başarıların da önünü açacak.

Avrupa’nın en büyüğü

Beş katlı bir villada Asya ve Amerika’daki oyun evleri örnek alınarak sıfırdan dizayn edilen FUTHOUSE, toplamda 1230 metrekarelik alanıyla Avrupa’nın en büyük oyun evi oldu. İçinde yedi ayrı yatak odası ve bir ortak alanda toplamda 23 kişinin konaklayabileceği imkanlara sahip olan tesiste, beş farklı takım aynı anda kamp yapabiliyorken, rakip takımlar da turnuva süreçlerinde burada konaklayabilecek.

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Esporcu gelişiminde çığır açan yenilikler

Esporun ve esporcuların gelişimi için tasarlanan FUTHOUSE’da espor odalarının yanı sıra ayrı bir koç/analiz odası bulunurken, espor odasından analiz odasına bağlı olan sistem sayesinde koçlar maçları anlık olarak takip edebilecek. Antrenmanların ve şampiyonalara hazırlıkların yanında eğlence ve sosyal aktivitelere de önem verilen FUTHOUSE, herkesin faydalanabileceği eğlence alanlarına ve bir performans katına da sahip. Eğlence alanlarında arcade makineleri, F1 simülatörü, tilt/pinball, langırt, basketbol , oyun konsolu alanı ve bir kütüphane de esporcular için yapıldı.

Tesisin bir katı Futbolist tarafından 22 farklı şehirde düzenlenen turnuvalardan kazanılan kupaların sergilendiği bir müzeye dönüştürülürken, makyaj ve reji odaları da bulunan podcast stüdyosu, talkshow alanı, canlı turnuva sunum stüdyosu ve yayın odaları da Futbolist ekibinin hizmetine sunuldu. Ayrıca esporcular tesise gelen fizyoterapist ve beslenme uzmanından da destek alacak. İçinde üç profesyonel yayın odası ve dokuz yayın altyapısı mevcut oda bulunan FUTHOUSE’da yayıncılar, aynı anda birbirinden farklı odalarda 12 yayın açılabilecek.

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