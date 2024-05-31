Avrupa'nın en büyüğü kim olacak? Şampiyonlar Ligi'nde final zamanı: Real Madrid-Borussia Dortmund

Haberin Devamı

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kupasının sahibi bugün Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında Wembley Stadı’nda oynanacak finalde belli olcak.

TSİ 22.00’de başlayacak ve TV8’den yayınlanacak dev maçta Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

Devler Ligi’nin en çok kazanan takımı olan Real Madrid 18. finalinde 15. şampiyonluğunu hedefliyor. Borussia Dortmund ise 3. kez finale yükselme başarısı gösterirken 1997’den sonra 2. şampiyonluğu istiyor.

ARDA MI SALİH Mİ?

Bugün kim kazanırsa kazansın Şampiyonlar Ligi kupası bir Türk futbolcunun elinde havaya kalkacak. Real Madrid’de Arda Güler, Borussia Dortmund’da Salih Özcan görev verilmesi halinde kariyerlerinin ilk Devler Ligi şampiyonluğu için ter dökecek.

GRUPTA HATA YAPMADI SONRA ZORLANDI

Haberin Devamı

Real Madrid; Napoli, Braga ve Union Berlin’li C Grubu’nda 6’da 6 ile lider çıktı. Son 16’da Leipzig’i 1-0 ve 1-1 ile geçti. Çeyrek finalde 3-3 ve 1-1 biten M.City eşleşmesinde penaltılarla turladı. Yarı finalde Bayern ile 2-2 berabere kalıp evinde 2-1’le finale çıktı.

ÖLÜM GRUBUNDAN GÜLE OYNAYA ÇIKTI

Dortmund; PSG, Milan ve Newcastle’ın yer aldığı, ölüm grubu olarak nitelendirilen F Grubu’ndan lider çıktı. Son 16’da PSV’yi 1-1 ve 2-1’le geçti. Son 8’de 2-1 yenildiği A.Madrid’i 4-2’yle devirdi. Yarı finalde PSG’yi 2 maçta da 1-0’le geçip finale kaldı.