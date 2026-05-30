Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor: PSG-Arsenal

Haberin Devamı

Avrupa futbolun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupası bugün Şampiyonlar Ligi finalinde Paris St. Germain ile Arsenal arasında oynanacak dev maçta sahibini bulacak.

Macaristan’da Puskas Arena’da saat 19.00’da başlayacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert düdük çalacak. Tarihinde 3. kez finalde yer alan PSG geçen sezonun ardından bu yıl da mutlu sona ulaşarak üst üste 2. şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.

Mikel Arteta ile 22 yıl sonra İngiltere’de lig şampiyonluğuna ulaşan Arsenal ise 2. finalinde ilk kupasını kazanarak 2025- 26’daki başarısını Devler Ligi kupasıyla taçlandırmayı hedefliyor.

İNGİLİZ TAKIMLARI HAT-TRICK YAPABİLİR

Fransa ile İngiltere temsilcileri bir Avrupa kupası finalinde ilk kez karşı karşıya gelirken, Arsenal’in bugün kazanması durumunda UEFA’nın bu sezon düzenlediği 3 turnuvayı da İngiliz takımları müzesine götürmüş olacak. Avrupa Ligi’nde Aston Villa, Konferans Ligi’nde ise Crystal Palace mutlu sona ulaşırken, Londra ekibi şampiyonluğa ulaşırsa İngiltere sezonu hat-trick ile tamamlayacak.

Haberin Devamı

2- PSG ile Arsenal bugüne kadar resmi maçlarda 7 kez karşı karşıya gelirken, taraflar 2’şer galibiyet aldı. 2 dev arasındaki rekabette 3 maç ise berabere tamamlandı.

225- iNGİLİZ temsilcisi Arsenal, Şampiyon Kulüpler Kupası/ Şampiyonlar Ligi tarihinde şampiyonluk yaşamadan en fazla maça çıkan takım konumunda (225 maç).

44- BU sezon Şampiyonlar Ligi’nde 44 gol atan PSG, turnuva tarihinde Barcelona’nın (45; 1999-00) ardından bir sezonda en fazla gol sevinci yaşayan takım konumunda.

2- DEVLER Ligi tarihinde 50+ maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim olan Luis Enrique (%64), çıktığı 2 finalde de kupayı aldı.