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Avrupa'nÄ±n 5 bÃ¼yÃ¼k futbol Ã¼lkesi arasÄ±nda yer alan Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), Ä°ngiltere (Premier Lig), Ä°spanya (LaLiga) ve Ä°talya'da (Serie A) sezon, hafta sonu oynanan maÃ§larla devam etti.

Ä°spanya'da Barcelona, Ä°ngiltere'de Manchester City, Almanya'da Bayern MÃ¼nih, Ä°talya'da Torino ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldÄ±.

BARCELONA DOLUDÄ°ZGÄ°N

LaLiga'da yoluna kayÄ±psÄ±z devam eden Barcelona, Villarreal deplasmanÄ±ndan 5-1'lik galibiyetle ayrÄ±ldÄ± ve 6'da 6 yaptÄ±.

Barcelona'da Robert Lewandowski ve Raphinha, ikiÅŸer kez fileleri havalandÄ±rarak yÄ±ldÄ±zlaÅŸÄ±rken Pablo Torre ise bir gol kaydetti.

Real Madrid, milli futbolcu Arda GÃ¼ler'in ilk 11'de baÅŸlayarak 55 dakika gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Espanyol'u evinde 4-1'lik skorla geÃ§ti.

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Athletic Bilbao'nun sahasÄ±nda Celta Vigo'yu 3-1 yendiÄŸi haftada ligin namaÄŸlup takÄ±mlarÄ±ndan Atletico Madrid ise Rayo Vallecano deplasmanÄ±nda 1-1'lik skorla bir puana razÄ± oldu.

LaLiga'da 6. hafta geride kalÄ±rken Barcelona, 18 puanla zirvedeki yerini korudu. Ligde Real Madrid 14, Athletic Bilbao 13 ve Atletico Madrid 12 puanla Barcelona'yÄ± izledi.

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MANCHESTER CITY Ä°LE ARSENAL YETÄ°ÅžEMEDÄ°

Premier Lig'de haftanÄ±n maÃ§Ä±nda Manchester City, sahasÄ±nda Arsenal ile uzatma dakikalarÄ±nda bulduÄŸu golle 2-2 berabere kaldÄ±.

Erling Haaland'Ä±n golÃ¼yle Ã¶ne geÃ§en Manchester City, Riccardo Calafiori ve Gabriel'in gollerine engel olamadÄ±. Uzatma dakikalarÄ±nda sahneye Ã§Ä±kan John Stones, attÄ±ÄŸÄ± golle Manchester City'ye bir puanÄ± getirdi.

Evinde oynayan takÄ±mlardan Liverpool ve Aston Villa, rakiplerinin puan kaybÄ±nÄ± iyi deÄŸerlendirdi. Liverpool, Bournemouth'u 3-0 ve Aston Villa, Wolverhampton'Ä± 3-1 yendi.

Premier Lig'in 5. haftasÄ±nda 13 puanlÄ± Manchester City, ilk basamakta yer aldÄ±. Manchester ekibinin ardÄ±ndan 12'ÅŸer puanlÄ± Liverpool ve Aston Villa ile 11 puanlÄ± Arsenal sÄ±ralandÄ±.

Â BAYERN MUNIH KAZANMAYA DEVAM EDÄ°YOR

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Bayern MÃ¼nih, deplasmanda Werder Bremen'i 5-0 gibi net bir skorla maÄŸlup ederek sezona 4'te 4 ile girdi.

MÃ¼nih ekibinde Michael Olise (2), Jamal Musiala, Harry Kane ve Serge Gnabry golleri atan isimler oldu.

Bu sezonki maÃ§larÄ± gol dÃ¼ellosuna sahne olan son ÅŸampiyon Bayer Leverkusen, sahasÄ±nda Wolfsburg'u 4-3 yendi.

Zirve takibi yapan takÄ±mlardan Freiburg, deplasmanda Heidenheim'Ä± 3-0, Eintracht Frankfurt da evinde Borussia MÃ¶nchengladbach'Ä± 2-0 maÄŸlup etti.

Nuri Åžahin'in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Borussia Dortmund ise Stuttgart deplasmanÄ±nda 5-1 yenilerek ilk maÄŸlubiyetini yaÅŸadÄ±.

Bundesliga'da 4. haftanÄ±n ardÄ±ndan Bayern MÃ¼nih, 12 puanla liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Bayer Leverkusen, Freiburg ve Eintracht Frankfurt, 9'ar puanla lideri takibe devam etti.

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SERIE A'NIN SÃœPRÄ°Z LÄ°DERÄ° TORÄ°NO

Serie A'da Hellas Verona deplasmanÄ±nda Antonio Sanabria, Duvan Zapata ve Che Adams'Ä±n golleriyle 3-2 kazanan Torino, rakiplerinin puan kaybettiÄŸi haftada zirveye yerleÅŸti.

HaftanÄ±n Ã¶ne Ã§Ä±kan maÃ§Ä±nda Milan, Inter'e konuk olduÄŸu Milano derbisini 2-1 kazandÄ±. Inter'de milli futbolcu Hakan Ã‡alhanoÄŸlu, 63 dakika sahada kaldÄ±.

Juventus'a konuk olduÄŸu karÅŸÄ±laÅŸma golsÃ¼z biten Napoli'nin Ã¼Ã§ maÃ§lÄ±k galibiyet serisi sona erdi. Juventus'ta milli oyuncu Kenan YÄ±ldÄ±z, 90 dakika gÃ¶rev yaptÄ±.

Milli futbolcu Zeki Ã‡elik'in forma giydiÄŸi mÃ¼cadelede Roma, Udinese'yi 3-0 ile geÃ§ti ve ilk galibiyetini aldÄ±. Sezona iyi baÅŸlayan Empoli ise Cagliari deplasmanÄ±nda 2-0 kazandÄ±.

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Ligin 5. haftasÄ±nda Torino, 11 puanla zirvede yer aldÄ±. Torino'yu Napoli ve Udinese 10'ar, Juventus ve Empoli 9'ar puanla izledi. Inter ve Milan ise 8'er puan topladÄ±.

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PSG PUAN KAYBETSE DE ZÄ°RVEDE

Ligue 1'in 5. haftasÄ±nda lider PSG, Reims deplasmanÄ±nda Keito Nakamura ve Ousmane Dembele'nin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± golleriyle 1-1 berabere kaldÄ± ve ilk puan kaybÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±.

Olimpik Marsilya, 10 kiÅŸi kaldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadelede Olimpik Lyon deplasmanÄ±nda 3-2 kazanmayÄ± baÅŸardÄ±.

NamaÄŸlup takÄ±mlardan Monaco ise evinde Le Havre'Ä± 3-1 maÄŸlup etti.

Ligde 13 puanlÄ± PSG, averajla Marsilya ve Monaco'nun Ã¶nÃ¼nde liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.