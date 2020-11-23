Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere'de Tottenham, İspanya'da Real Sociedad, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.



- Premier Lig



Premier Lig'de haftanın öne çıkan maçında Tottenham, sahasında Manchester City'yi 2-0 yendi.

Son şampiyon Liverpool, kadrosunda milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i bulunduran Leicester City'yi 3-0 mağlup ederek kulüp rekoru kırdı. Evinde 64 maçtır yenilmeyen Liverpool, İngiltere'nin en üst düzey liginde iç sahadaki en uzun yenilmezlik serisini geliştirdi.

Chelsea'nin deplasmanda Newcastle United'ı 2-0 ile geçtiği haftada Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United ise evinde West Bromwich Albion'ı 1-0 mağlup etti.

Kadrosunda milli futbolcu Cenk Tosun'u bulunduran Everton, Fulham'a konuk olduğu maçı 3-2 kazanarak 4 hafta sonra galip geldi.

Premier Lig'in 9. haftasında 20 puana yükselen Tottenham, averajla Liverpool'un önünde liderliğe çıktı. Chelsea ve Leicester City 18'er puanla iki takımı takip etti.



- La Liga



Lig lideri Real Sociedad, Cadiz deplasmanında 1-0 galip gelerek üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Son şampiyon Real Madrid, Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Villarreal ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve art arda ikinci puan kaybını yaşadı.

Haftanın öne çıkan mücadelesinde Atletico Madrid, evinde Barcelona'yı 1-0'lık skorla geçti.

Milli oyuncu Enes Ünal'ın yedeklerde yer aldığı müsabakada Getafe, deplasmanda Eibar ile 0-0 berabere kaldı.

Celta Vigo, milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun sonradan oyuna girdiği mücadelede Sevilla deplasmanında 4-2 kaybetti.

La Liga'da 10. hafta sonunda puanını 23'e çıkaran Real Sociedad, liderliğini korudu. İki maçı eksik Atletico Madrid 20, Villarreal 19, bir maç eksiği bulunan Real Madrid ise 17 puanla zirve takibini sürdürdü.



- Serie A



Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği lig lideri Milan, deplasmanda Napoli'yi 3-1 yendi.

Son 9 yılın şampiyonu Juventus, evinde Cagliari'yi 2-0'lık skorla geçti. Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakika mücadele etti.

Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün görev yaptığı Sassuolo, Hellas Verona deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönerek çıkışını sürdürdü.

Zirve takibindeki takımlar Roma ve Inter, haftayı evlerinde aldıkları galibiyetlerle tamamladı. Roma, Parma'yı 3-0, Inter ise Torino'yu 4-2 ile geçti.

Serie A'nın 8. haftasında Milan, 20 puanla zirvedeki yerini korudu. Milan'ı 18 puanlı Sassuolo, 17 puanlı Roma, 16 puanlı Juventus ve 15 puanlı Inter izledi.



- Bundesliga



Son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, konuk ettiği Werder Bremen ile 1-1 berabere kalarak 5 hafta sonra puan kaybetti.

Borussia Dortmund, genç yıldızı Erling Haaland'ın 4 gol kaydettiği mücadelede Hertha Berlin deplasmanında 5-2 kazandı ve Bayern Münih'in puan kaybını iyi değerlendirdi.

Medipol Başakşehir ile UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yer alan Leipzig, Eintracht Frankfurt'a konuk olduğu karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Arminia Bielefeld deplasmanında 2-1 galip gelen Bayer Leverkusen, peş peşe 5. galibiyetini alarak yükselişini sürdürdü.

Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih, 19 puanla liderliğini korudu. Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen 18'er, Leipzig ise 17 puanla Münih ekibini izledi.



- Ligue 1



Monaco, sahasında 2-0 geri düştüğü mücadelede PSG'yi 3-2 yendi ve rakibinin 8 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 2 gol attığı maçta Lille, evinde Lorient'ı 4-0 mağlup etti. Lille'de diğer milli futbolcular Burak Yılmaz ve Mehmet Zeki Çelik karşılaşmada forma giymezken son haftalardaki performansıyla dikkati çeken Yusuf, bu sezonki gol sayısını 9'a çıkardı.

Zirve takibini sürdüren takımlardan Olympique Lyon, Angers deplasmanında 1-0 galip geldi, Montpellier ise evinde Strasbourg'u 4-3 ile geçti.

Ligue 1'de 11. haftanın ardından 24 puanlı PSG zirvede yer aldı. Lille 22, Olympique Lyon, Monaco ve Montpellier 20'şer puanla başkent ekibini takip etti.

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