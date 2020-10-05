Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere'de Everton, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Atalanta, Almanya'da Leipzig, Fransa'da ise Rennes, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.



- Premier Lig



Premier Lig'de sezona iyi başlayan Everton, sahasında Brighton'ı 4-2 yenerek 4'te 4 yapmayı başardı.



Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, evinde West Ham United'a 3-0 kaybederek ilk yenilgisini yaşadı.

Maç eksiği bulunan Aston Villa, sahasında son şampiyon Liverpool'u 7-2 gibi farklı bir skorla geçerek 3'te 3 yaptı. Liverpool, Premier Lig'de şampiyon olduktan sonraki sezonda 7 gol yiyen ilk takım olarak tarihe geçti.



Tottenham, Manchester United deplasmanında 6-1 galip gelerek haftanın diğer farklı sonucuna imza attı.



Leeds United'a konuk olduğu maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Manchester City, üst üste ikinci puan kaybına engel olamadı.



Ligde 12 puana sahip Everton, 9'ar puanlı Aston Villa, Leicester City, Arsenal ve Liverpool'un önünde zirvede yerleşti.



- La Liga



Son şampiyon Real Madrid, Levante deplasmanında 3 puanı 2-0'lık skorla aldı.



Haftanın öne çıkan mücadelesinde Barcelona ile Sevilla, 1-1 berabere kaldı.



Evinde Villarreal ile 0-0'lık beraberliğe razı olan Atletico Madrid, art arda ikinci puan kaybını yaşadı.

Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo, Osasuna'ya deplasmanda 2-0 ile boyun eğdi.

La Liga'nın 5. haftası sonunda bir maç eksiği bulunan 10 puanlı Real Madrid, Real Betis'in bir puan önünde liderlikte yer aldı.



- Serie A



Atalanta, 3. haftada ağırladığı Cagliari'yi 5-2 yenerek farklı galibiyetlerine devam etti.



Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği maçta Milan, sahasında Spezia'yı 3-0 yenerek Atalanta ile 3'te 3 yapan diğer bir takım oldu.

Haftanın dikkati çeken karşılaşmasında Lazio ile Inter 1-1 berabere kaldı.



Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ı kadrosunda bulunduran Sassuolo, sahasında Crotone'yi 4-1 yendi. Mert Çetin ile Türk asıllı Alman oyuncu Koray Günter'in takımı Hellas Verona, Parma deplasmanında 1-0 kaybetti.

Juventus-Napoli müsabakası ise konuk ekibin kadrosundaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Torino kentine gidememesinden dolayı oynanamadı.

Serie A'da 9 puana sahip Atalanta, Milan'ın önünde averajla liderliğe yükseldi.



- Bundesliga



Son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, gol düellosuna sahne olan maçta Hertha Berlin'i 4-3'lük skorla geçti.

Sezona iyi başlayan Leipzig, Schalke 04 karşısında, ligin şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund da Freiburg önünde 4-0 galip geldi.

Bundesliga'da 3. hafta sonunda 7 puanlı Leipzig, Augsburg ve Eintracht Frankfurt'un önünde averajla liderliği ele geçirdi.



- Ligue 1



Sezona iki yenilgiyle başlayan son 3 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), evinde Angers'yi 6-1 yenerek peş peşe 4. galibiyetine imza attı.

Milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın birer gol kaydettiği maçta Lille, Strasbourg deplasmanında 3-0 galip geldi.

Üst üste aldığı galibiyetlerle dikkati çeken Rennes, Reims karşısında 2-2'lik beraberliğe razı oldu ve 4 hafta sonra puan kaybetti.

Haftanın öne çıkan mücadelesinde ise Olympique Lyon ile Olympique Marsilya 1-1 berabere kaldı.

Ligue 1'de 6. haftanın ardından 14 puanlı takımlardan Rennes, atılan gol farkıyla Lille'in önünde zirvedeki yerini korudu.

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