Avrupalılar, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından ihtimalleri yeniledi! Şampiyonu açıkladılar: 92, 88 ve 78 puan...

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne oldu. Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

Birçok pozisyonun yaşandığı ve mücadelenin üst seviyede olduğu derbide kazanan taraf, 2-1'lik skorla sarı - kırmızılılar oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Beşiktaş'ın tek sayısı ise 90+4. dakikada Ernest Muçi'den geldi.

Bu skorun ardından puanını 28'e yükselten Galatasaray, liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 20 puanla 4. sırada yer aldı.

Sarı - kırmızılıların zaferi sonrasında Avrupa liglerinde takımların mevcut form - kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, ihtimalleri güncelledi.

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'ŞAMPİYON GALATASARAY'

Süper Lig'de 28 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın sezonu şampiyonlukla tamamlama ihtimali yüzde 65.9 olarak belirlendi.

Sarı - kırmızılıların hemen ardından gelen Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimaline ise yüzde 29.5 oran verildi. Derbiden mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ın şampiyonluk yüzdesi ise 4.5 olarak gösterildi.

SEZON SONUNUN PUAN DURUMU

Öte yandan Galatasaray'ın 92 puanla sezonu şampiyon olarak tamamlayacağı tahmin edilirken, Fenerbahçe'nin 88 puanla ikinci, Beşiktaş'ın da 78 puanla üçüncü sırada yer alacağı öngörüldü.

Şu anda 22 puanla Süper Lig'in ikincisi olarak öne çıkan Samsunspor'un ise 55 puanla sezonu 6. sırada bitireceği tahmin edildi.

AVRUPA'NIN 1 NUMARASI

Derbide iki golü duran toptan bulan Galatasaray, bu alanda Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor.

Geçen sezondan bu yana duran top ile 24 gol bulan sarı-kırmızılılar; Arsenal, Leverkusen, Manchester City ve Bayern Münih'i geride bıraktı.

Bu sezon 13 duran top golüyle şov yapan Galatasaray'ın diğer golleri ise şöyle geldi:

13: Akan oyun

2: Kotratak

1: Penaltı